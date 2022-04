Réseau Environnement se dit rassuré de voir le Plan pour une économie verte mis à jour et bonifié, mais affirme que davantage de mesures, notamment en écofiscalité, seront nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Avec de nouvelles mesures et un rehaussement du financement, les objectifs de réduction passent de 42 % à 51 %, mais ce n’est encore que la moitié du chemin. Seuls des choix audacieux permettront une avancée supplémentaire.

« Quelles taxes environnementales seraient acceptables ? Une augmentation de la taxe sur l’essence, une taxe à l’achat des véhicules les plus polluants ? », questionne Mathieu Laneuville, président-directeur général de Réseau Environnement.

Parmi plusieurs recommandations, Réseau Environnement croit qu’il est nécessaire de mettre en application le principe du pollueur-payeur. De la même manière, Réseau Environnement estime que le gouvernement pourrait montrer l’exemple en ajoutant des clauses de responsabilité dans la lutte contre les changements climatiques dans ses appels d’offres publics.

Réseau Environnement affirme également qu’il est essentiel que les données d’inventaires des GES soient comptabilisées plus rapidement et diffusées de manière fréquente afin de permettre un suivi annuel des fonds prévus à cet effet. Ces données d’inventaire devraient également être mises en relation avec l’évolution des plafonds d’émissions du Système québécois de plafonnement et d’échanges de droits d’émissions (SPEDE), la mesure d’écofiscalité phare du Québec.

Réseau Environnement se réjouit finalement de voir le gouvernement fournir un meilleur accès à des bornes publiques de recharge pour les véhicules électriques.

À propos de Réseau Environnement

Plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, Réseau Environnement a pour mission de promouvoir des bonnes pratiques et l’innovation en environnement et agit comme catalyseur de solutions innovantes pour une économie verte. Il regroupe des spécialistes des domaines public, privé et parapublic qui œuvrent dans les secteurs de l’eau, des matières résiduelles, de l’air, des changements climatiques, des sols et eaux souterraines et de la biodiversité.