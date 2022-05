Une soirée de réseautage afin de découvrir la nouvelle direction de l’entreprise

Leader depuis 30 ans en cybersécurité, OKIOK est fière d’annoncer la tenue de l’événement « OKIOK annonce : la version 3.0 », une soirée de réseautage qui se tiendra le mercredi 18 mai prochain à 17 h, au Café Ricardo de Laval.

À cette occasion, l’entreprise québécoise, passée maître dans la gouvernance et la protection de l’information, présentera sa nouvelle équipe de gestion, dont l’arrivée de deux nouveaux présidents ainsi que sa nouvelle structure interne. Les clients, partenaires et employés de l’entreprise sont invités à y participer.

Lors de cette soirée, OKIOK en profitera pour souligner l’implication exceptionnelle de M. Claude Vigeant et de Mme Cindy Walsh, qui ont été à la direction de l’entreprise pendant 21 ans. Deux visionnaires qui ont positionné OKIOK en tant que pionnière québécoise, au chapitre des services-conseils et de la recherche et développement de solutions de cybersécurité. Ils passeront le flambeau de la direction à Messieurs. Éric Vigeant et Michel de Marinis.

Présentée en formule 5 à 7, la soirée débutera par un cocktail signature. Des bouchées seront servies alors que les invités auront l’occasion d’entendre les nouveaux présidents s’exprimer à propos de leur vision innovante pour l’entreprise et de leurs projets d’avenir.

OKIOK a à cœur de mettre de l’avant son réseau afin de permettre à ses partenaires, clients et employés de se rencontrer et de discuter des nouvelles opportunités et des défis de l’industrie.

Ayant développé au fil des années un solide réseau mondial de partenaires, grâce auquel elle a pu élargir la portée de ses solutions et de ses services en cybersécurité, l’entreprise souhaite leur permettre de tirer profit de son expertise en innovation et développement, qui est au cœur de son approche globale. Hautement important, non seulement pour son réseau de partenaires, mais aussi pour ses clients et employés, l’événement sera une occasion unique de leur transmettre la vision renouvelée de l’entreprise, toujours axée sur l’excellence.