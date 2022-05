À quel moment de sa vie est-il recommandé de faire appel à un planificateur financier ?

La planification financière est une étape que tout le monde est appelé à observer et pratiquer, à un moment de sa vie. Planifier et optimiser ses finances n’est souvent pas une tâche aisée. Pour le faire, il faut détenir une certaine expertise et compétence, autant au niveau technique et fiscal, qu’en terme d’expérience. Repassons ensemble les variables qui peuvent définir, à quel moment de votre vie vous devez faire appel à un planificateur financier.

Qu’est-ce que la planification financière ?

Il s’agit d’un plan réalisé par un professionnel, qui sert à faire l’état des lieux des finances personnelles d’un individu ou d’une entreprise. Plus précisément, il est question d’une évaluation de la rémunération et des actifs d’un individu afin de faire des projections sur son état financier futur.

Cette projection se fait sur la base de variables connues. La finalité d’un tel processus est de déterminer quels seront les revenus futurs d’une personne, la valeur de ses actifs et ses plans de retraite. Pour réaliser ces calculs et projeter les options et alternatives d’optimisation, que vous soyez à Montréal ou ailleurs au Québec, il faut l’intervention d’un professionnel qu’on appelle planificateur financier, et qui est habitué aux rouages des mécanismes, lois et optimisations fiscales possibles au Québec.

Quand faut-il faire appel à un planificateur financier ?

Il y a des moments clés de votre vie ou le planificateur financier vous sera important. Comme par exemple lorsque vous serez proche de votre retraite. Dans ce cas, la planification financière devient une nécessité pour vous permettre de faire des projections sur vos besoin en capitaux afin de vivre une retraite confortable. Quels seront vos actifs et comment bien décaisser vos actifs au cours de votre retraite ?

Par ailleurs, vous pourriez avoir besoin d’un planificateur financier bien avant votre retraite. En effet, il peut arriver qu’au cours de votre vie votre situation financière ou personnelle change. Ainsi, vos objectifs ne seront plus les mêmes et vont connaitre une évolution. Cela survient le plus souvent dans les cas suivants :

· Le changement de carrière ;

· Le mariage ;

· Le divorce ;

· L’achat d’une maison ;

· La réception d’un héritage ;

· L’arrivée d’un enfant

· etc

Vos finances doivent évoluer avec votre vie. De manière générale, il est conseillé de faire appel à un planificateur financier tous les cinq ans. Cela vous permettra d’ajuster à chaque fois vos objectifs selon votre réalité financière qui évolue au files des années.

La place du planificateur financier en matière de vente d’entreprise

Vous êtes un entrepreneur ou chef d’entreprise exerçant au Québec ? En cas de vente d’entreprise, un planificateur financier vous sera particulièrement utile. En effet, avant de vendre ou de transférer votre entreprise, vous devez vous assurez de le faire de la façon la plus efficiente possible. Il existe plusieurs stratégie et règles fiscales que vous devez tenir compte.

Il est possible que le planificateur financier vous conseille de transférer certains de vos actifs dans une société de gestions avant de procéder à la vente de vos actions. Afin de pouvoir bénéficier de certains avantages fiscaux comme la déduction pour gain en capital (DGC). Il est primordial de consulter un planificateur financier. Après l’analyse de ce dernier, il vous pourra vous référer vers les bons professionnels tel qu’un fiscaliste, un comptable CPA ou un notaire. Dans le cas de vente d’actifs, l’accompagnement d’un planificateur financier à Montréal peut se montrer utile étant donné les vérifications qui les accompagnent.

Gardez en tête que des professionnels peuvent vous faire gagner un temps énorme et vous faire économiser beaucoup d’argent. Avec l’accompagnement de Planico, vous avez à disposition des experts pour différents besoins en planification financière dans le Grand-Montréal :

- La planification financière sous toutes ses formes ;

- Les placements ;

- L’assurance de personne (vie, Invalidité, maladies graves);

- Les assurances collectives.