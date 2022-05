La Grande Fête et la Course des pompiers de Laval seront de retour les 4 et 5 juin

Après deux ans d’absence, les pompiers et la Ville de Laval sont fébriles à l’idée de revoir la population à l’occasion de la Grande Fête et de la Course des pompiers de Laval les 4 et 5 juin à Centropolis.

Les jeunes et les moins jeunes pourront se balader, participer à plusieurs activités interactives et, bien sûr, courir ou marcher pour une bonne cause.

« Quel bonheur de retrouver la Grande Fête et la Course des pompiers pour une nouvelle édition ! J’invite la population à participer en grand nombre aux différentes activités qui font la promotion de la sécurité, de la prévention des incendies et des saines habitudes de vie. C’est aussi l’occasion de rencontrer et de voir en action les pompiers et pompières de Laval, nos héros du quotidien. », commente Sandra Desmeules, membre du comité exécutif, conseillère municipale de Concorde-Bois-de-Boulogne et responsable des enjeux de sécurité publique

Activités et spectacles gratuits

Dès le samedi matin, le coup d’envoi de la Grande Fête des pompiers sera donné par un spectaculaire défilé de camions de pompiers composé de véhicules de collection qui enchantera assurément les familles.

Ensuite, tout au long de la fin de semaine, en plus des kiosques d’activités et d’information, des démonstrations sensationnelles de pompiers en action (désincarcération, entrée forcée, sauvetage au toit et plus encore) sauront impressionner les visiteurs.

Les tout-petits en auront plein les yeux et pourront s’amuser à souhait avec des mascottes, du maquillage, des amuseurs ambulants, des jeux gonflables et de nombreux spectacles, dont Ariane DesLions et ses chansons (mises en nomination à l’ADISQ) ainsi que Les Petites Tounes, dont la réputation n’est plus à faire.

Course des pompiers

Le dimanche, la Course des pompiers de Laval au profit de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés réunira plus de 5 000 coureurs et marcheurs, débutants comme avancés. Ceux-ci prendront d’assaut les rues de Laval dans un parcours enflammé proposant des distances de 1, 2, 5, 10, 21,1 et 42,2 km.

Ces divers trajets longent les rives de l’île Jésus et traversent des endroits emblématiques de Laval. Ils culminent au cœur de la Grande Fête des pompiers, à Centropolis, où chaque coureur et marcheur recevra sa médaille.

Pour les citoyens qui ne pourront se déplacer le jour de l’événement, l’option de la course virtuelle est offerte de nouveau cette année entre le 29 mai et le 12 juin. De plus, les entreprises qui souhaitent mobiliser leurs troupes sont invitées à participer au Défi corporatif.

Les inscriptions sont toujours en cours sur le site Web de la course.

Renseignements additionnels

L’événement se tiendra beau temps, mauvais temps.

