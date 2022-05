Une journée sous le signe des échanges en compagnie de nombreux citoyens et citoyennes

Samedi le 30 avril, en collaboration avec les Amis du Boisé du Souvenir, les Amis du Trait-Carré et le député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, s’est tenu au boisé du Souvenir, le Grand Rallye de la Coulée verte.

Cet événement qui s’est déroulé dans le cadre de la semaine de la terre souhaitait sensibiliser de manière ludique et pédagogique les citoyens à la richesse de l’écosystème qu’abritent leurs boisés urbains.

« Quel plaisir de constater que nos Amis sont de plus en plus nombreux, mais aussi de mieux en mieux informés sur les enjeux, ainsi que sur la valeur considérable de nos boisés urbains de Laval ! Naturellement, la passerelle à venir ainsi que l’acquisition de la friche attenante au Boisé du Souvenir ont été au cœur de nos discussions. », a déclaré Julie Vézina.

« Le beau temps était de la partie pour nous assurer une magnifique journée et un moment des plus agréable en compagnie de nombreux citoyens et citoyennes ! Nous sommes confiants que cet événement aura contribué à éveiller les consciences à la protection de la nature urbaine et à continuer le travail de protection du boisé du Souvenir et de la Coulée verte dont il est un maillon essentiel. », a ajouté Alexandre Choquet.

C’est donc muni d’une carte indiquant les 15 endroits à parcourir que les participants adultes et enfants sont partis à la découverte de la faune et de la flore de leur boisé.

À la fin du parcours, ils ont eu l’occasion d’échanger avec les organismes environnementaux sur place, soit le Conseil régional de l’environnement de Laval et Canopée – Le réseau des bois de Laval.

L’événement s’est clôturé par un BBQ auquel le député de Laval-des-Rapides a pris part : « j’ai eu le plaisir de discuter avec les citoyens de Laval-des-Rapides sur des enjeux environnementaux qui tout comme eux me tiennent à cœur. J’aimerais aussi remercier les Amis du Boisé du Souvenir, les Amis du Trait-carré et Canopée pour leur formidable implication.»