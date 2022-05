Au Québec, 300 000 personnes vivent avec des allergies alimentaires

Les allergies alimentaires représentent un problème de santé majeur en forte croissance au Québec. Cette condition affecte deux fois plus d’enfants que d’adultes, soit environ 8 % des moins de 18 ans de la province.

De plus, une augmentation de 18 % est rapportée chez ce segment de la population au cours des dix dernières années. Les adultes allergiques, quant à eux, représentent environ 4 % de la population du territoire.

En ce mois de la sensibilisation, Allergies Québec annonce l’implication de Mme Brigitte Lafleur à titre de porte-parole de l’association. Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, cette actrice aux multiples talents a su se tailler une place de choix dans le cœur de la population québécoise. Maman d’une jeune fille allergique, elle se joint à l’organisme afin d’assurer une sensibilisation et un partage de connaissances en matière d’allergies alimentaires.

Allergies Québec réitére son soutien à la communauté allergique de la province et croit que cette alliance assurera la visibilité de la cause auprès du grand public. En effet, Brigitte Lafleur est bien placée pour sensibiliser la population aux enjeux majeurs auxquels sont confrontées les personnes vivant avec des allergies.

Il est important de rappeler qu’une allergie peut provoquer à tout moment une réaction de type anaphylactique pouvant entraîner la mort en quelques minutes. Jusqu’à 75 % des personnes allergiques aux arachides ont été exposées accidentellement à cet allergène.

« Les personnes vivant avec des allergies alimentaires, ainsi que leur entourage, doivent exercer une vigilance de tout instant, qui débute dès la planification des sorties et des repas, jusqu’au moment du service. Comme cette condition de santé peut entraîner des conséquences graves lors d’une réaction, il est important d’en parler, d’informer et de sensibiliser la population. », commente Dominique Seigneur, directrice des communications d’Allergies Québec.

Au Canada, les arachides, le blé, le lait, la moutarde, les noix, les œufs, les poissons et fruits de mer, le sésame et le soja ont été définis comme les allergènes prioritaires, car ils sont responsables de la majorité des réactions allergiques sévères. Plus de 160 aliments allergènes ont été recensés au Canada.

Allergies Québec diffusera sur son site Internet une programmation interactive tout au cours du mois de mai. Au menu : série de balados, webinaires, capsules informatives, concours et bien plus.