La startup Arrivage lauréate du prix Petites Entreprises au Gala du CRE-Montréal 2022

Le 5 mai dernier, dans le cadre du Gala du CRE-Montréal, Arrivage s’est vu remettre le prix de la Catégorie Petites entreprises pour l’Opération dernière chance, un projet développé en collaboration avec le CRE de Laval.

L’opération dernière chance permettra à tous les agriculteurs de l’île de Laval d’écouler leurs surplus agricoles aux professionnels du Grand Montréal pour donner une dernière chance aux fruits et légumes qui n’ont pas trouvé preneur sur leurs marchés réguliers.

Dès le début de saison, grâce à la place de marché Arrivage, les producteurs de Laval pourront proposer leurs marchandises à prix cassés à des centaines de professionnels du secteur alimentaire tels que les restaurants, les transformateurs, les détaillants et même à des institutions telles que des écoles.

Ils pourront par ailleurs choisir de vendre ou donner les marchandises à la centaine d’organismes qui ont déjà démontré un fort intérêt pour ces denrées alimentaires.

Produits non calibrés ou maturité avancée, sur-stocks de fin de saison et retours de marchandises pourront ainsi être proposés très rapidement pour donner une chance aux producteurs de réduire leurs pertes et de générer des revenus additionnels.

Dans un contexte de hausse généralisée des coûts d’approvisionnement, nous avons une opportunité incroyable de réduire les pertes dans les fermes locales tout en permettant aux professionnels de faire de bonnes affaires sur des produits qui n’ont pas besoin d’être parfaits. Tous les restaurateurs, transformateurs, détaillants, établissements scolaires et organismes en sécurité alimentaire du grand Montréal sont invités à participer à l’opération.

« Nous sommes heureux de ce prix, car il nous permet de faire rayonner le projet et d’inviter tous les professionnels du secteur alimentaire et organismes communautaires à venir participer à valoriser ces surplus agricoles. », commente Thibault Renouf, directeur général d’Arrivage et co-initiateur de La Transformerie.

L’objectif du projet est de réinjecter 25 000 kg de fruits et légumes dans le circuit alimentaire du grand Montréal et générer ainsi 50 000 $ de revenu direct (ventes) ou indirect (dons) pour les agriculteurs participants.

À terme, Arrivage permettra d’étendre cette fonctionnalité et donnera la possibilité à tous les agriculteurs du Québec de proposer leurs surplus de production.

Ce Projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre du Programme de développement des marchés bioalimentaires.

« Ce prix est le fruit d’une collaboration inédite entre plusieurs partenaires : Arrivage, le CRE mais aussi les acteurs sur le terrain (producteurs, restaurateurs et organismes communautaires), que nous avons eu la chance de rencontrer et avec qui nous avons pu avoir des échanges pertinents. C’est ainsi que nous avons pu imaginer, ensemble, de nouvelles solutions face à des enjeux critiques pour notre société, comme le gaspillage alimentaire, les changements climatiques mais aussi l’insécurité alimentaire. », mentionne Elodie Morandini, directrice générale du CRE de Laval.