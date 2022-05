Fermeture complète d’un tronçon de la route 131 dans le secteur Lavaltrie

Le ministère des Transports informe les usagers que des travaux de réfection et d’urbanisation seront effectués sur la route 131, entre la rue Donat-Héneault et le rang Saint-Jean, à Lavaltrie.

Le chantier débutera le mardi 10 mai et s’échelonnera jusqu’à la fin novembre. Durant cette période, la portion concernée de la route sera complètement fermée à la circulation. Des chemins de détour seront indiqués aux usagers sur des panneaux à messages variables installés sur le réseau routier.

Rappelons que ce projet fait suite à une entente de collaboration entre le Ministère et la Ville de Lavaltrie. Cette entente prévoit que la Ville agira à titre de gestionnaire du projet et qu’elle sera responsable de la réalisation de l’ensemble des activités.

Le projet permettra d’améliorer la sécurité des usagers dans le noyau urbain grâce à l’ajout d’un terre-plein central, de feux de circulation, d’éclairage et d’une piste multifonctionnelle. Également, une réfection des réseaux d’aqueduc et d’égouts sera effectuée.

Gestion de la circulation

Les usagers sont invités à emprunter le chemin de détour qui les mènera sur le rang du Golf, la rue des Camomilles, la rue des Ancolies, la montée Guy-Mousseau et la route 138.

Il est à noter que des chemins de détour sont prévus spécifiquement pour les véhicules lourds :

En direction nord

Emprunter la route 138, le chemin de Joliette et l’autoroute 40 en direction ouest jusqu’à la route 131.

En direction sud

Emprunter l’autoroute 40 en direction est et prendre la sortie no 130 pour le chemin de Joliette. Rejoindre la route 138, puis la route 131.

À partir de l’autoroute 40 en direction ouest (deux options) :

Prendre la sortie no 130 pour le chemin de Joliette, puis emprunter la route 138.

Prendre la sortie no 110, puis emprunter les routes 343 et 138.

À partir de l’autoroute 40 en direction est :

Prendre la sortie no 130, puis emprunter le chemin de Joliette et la route 138.

La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Afin de connaître les entraves en cours et à venir, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.