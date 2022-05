Un projet destiné aux familles natives et immigrantes lavalloises pour créer des ponts entre ces dernières

C’est dans une ambiance festive, engageante et en présence de près d’une centaine de convives, que le vendredi 22 avril 2022, au Pavillon du Bois-Papineau, Madame Dorcas Destinoble, Directrice générale de l’organisme Femmes en emploi a procédé au lancement du nouveau projet « Cercle InterCulturel de Laval (CICL) ».

Le projet « Cercle InterCulturel de Laval (CICL) » destiné aux familles natives et immigrantes lavalloises a pour but de créer des ponts entre ces dernières, afin de favoriser le rapprochement interculturel, lutter efficacement contre le racisme, les discriminations et les préjugés négatifs.

Madame Dorcas Destinoble, directrice générale de l’organisme Femmes en Emploi, souligne que le projet « Cercle InterCulturel de Laval » marque la continuité d’une fructueuse collaboration engagée entre Femmes en Emploi, la Ville de Laval, le ministère de l’Immigration de la Francisation et de l’intégration (MIFI). Le projet « Cercle InterCulturel de Laval (CICL) » a été rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Laval et du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre de l’Entente sectorielle de développement en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, d’établissement durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles.

Le projet privilégie un cadre de rapprochement interculturel entre des familles lavalloises qu’elles soient natives, immigrantes ou racisées. Au moyen d’un ensemble d’activités, ce projet permet de mettre en valeur l’apport positif de la diversité culturelle auprès des familles natives et contribuera à renforcer les capacités des familles immigrantes, à s’intégrer à Laval et au Québec, par une approche participative et ludique.

Madame Destinoble a rappelé que le projet « Cercle InterCulturel de Laval (CICL) » est arrimé à la mission de Femmes en Emploi, un organisme fondé par et pour des femmes particulièrement issues de l’immigration, et ces femmes doivent faire face à davantage d’enjeux que celles issues de la majorité. L’organisme s’est donné le mandat d’accompagner ces dernières dans leur parcours en employabilité, pour une intégration et une progression réussie non seulement sur le marché du travail, mais également à la société québécoise.

Le projet « Cercle InterCulturel de Laval (CICL) » est un appel à l’action clair à destination des familles lavalloises, qu’elles soient natives, racisées ou immigrantes afin de lutter ensemble et efficacement, contre des préjugés négatifs.

Ce lancement s’est déroulé en présence d’élu.e.s ou de leurs représentant.e.s à savoir le Député Benoit Charrette (discours virtuel), à la fois Ministre responsable de la Lutte contre le racisme, et Ministre responsable de la région de Laval, Madame Jocelyne Fréderic-Gauthier, conseillère municipale d’Auteuil, et Madame Annie Koutrakis, Députée de Vimy, représentée par Madame Sylvie Bégin. D’autres partenaires de l’organisme et leurs représentants comme le Centre Communautaire le Coumbite de Laval, le Centre SCAMA, le Centre des femmes de Laval, le Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires et MyLumen, étaient présents pour appuyer l’initiative de Femmes en Emploi.