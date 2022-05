Feux de terreaux et de végétation: Les citoyens appelés à la vigilance cet été

Avec l’arrivée du beau temps, le Service de sécurité incendie invite les citoyens à être prudents afin de réduire les risques d’incendie dans les zones de végétation.

Les saisons printanières et estivales comportent des périodes de grande chaleur et de sécheresse qui assèchent les terreaux, le sol et la végétation, augmentant ainsi les risques de combustion.



Pour éviter tout dommage, quelques précautions astucieuses sont utiles à mettre en place.



En effet, les terreaux sont enrichis d’engrais et de substances chimiques faisant en sorte qu’un mégot jeté dans un pot de fleurs, un jardin ou une plate-bande peut continuer à se consumer pendant plus de 3 heures.



Il est ainsi suggéré plusieurs précautions à prendre tels qu'éteindre les mégots dans un contenant non combustible rempli de sable ou d’eau, d'éviter de mettre des déchets dans le contenant, de placer le cendrier sur une surface stable loin de tout objet inflammable, de ne jamais vider le contenu d’un cendrier directement dans une poubelle, mais plutôt de le vider d’abord dans un contenant métallique puis de laisser refroidir les cendres.



Aussi, à pied ou à bord d’une voiture, il est important de ne jamais jeter les mégots de cigarette à l'extérieur, ni par dessus les balcons dans un immeuble à logements.





Un entretien paysager sécuritaire



Lors de l'entretien d'un terrain, chacun est aussi appelé à adopter des mesures préventives tels qu'arroser régulièrement ses plantes, ses haies, ses paillis, et autres, tout en respectant la réglementation en vigueur.



Aussi, opter pour les pots d’argile est efficace, puisque ceux-ci conservent mieux l’humidité et ne sont pas combustibles.



De plus, entreposer ses sacs de terre de rempotage à l’abri des rayons du soleil et à l’écart de tout matériau combustible, reste un geste plus prudent.



Un foyer extérieur bien employé



Pour des soirées sécuritaires autour du feu, il est important de veiller à ce qu’aucune étincelle ne se retrouve dans la végétation environnante. Pour ce faire, s'assurer que le foyer respecte la réglementation municipale en vigueur et qu’il est muni d’un pare étincelles.



Il est aussi indiqué d'installer le foyer sur une surface non combustible tel que du gravier, ou encore de la terre battue.



Plus important encore, il est bien sûr demandé d'éteindre entièrement le feu avant de quitter les lieux.

Rappelons qu'en tout temps, il est interdit de faire un feu à ciel ouvert.

En cas de début d’incendie, composez le 9-1-1, afin de prévenir les pompiers.

Pour plus de conseils en matière de prévention des incendies, consulter le site Web du Service de sécurité incendie à l'adresse ville.montreal.qc.ca/sim/