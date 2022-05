Lancement d’un nouveau Balado LGBTQ+, signé la Fondation Émergence

En cette Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie (JICHT), la Fondation Émergence est fière de dévoiler un tout nouvel élément de sensibilisation aux enjeux LGBTQ+, soit un Balado de six épisodes qui explorera les différents types de violences auxquelles font face les communautés LGBTQ+ : physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, médicales et institutionnelles.

Différentes personnes invitées y témoignent avec générosité, résultant en une discussion touchante et instructive.

Le premier épisode est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes d’écoute (apple, spotify), et les autres suivront dans les semaines suivantes.

« J’ai toujours été très fier des actions posées par la Fondation pour faire de la sensibilisation et de l’éducation au grand public. Ce Balado s’insère exactement dans le genre d’action que nous désirons mettre de l’avant afin de faire connaître des réalités qui ne sont pas toujours connues du grand public. », mentionne Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence.

Pour cette 20e édition de la JICHT, propulsée en partenariat avec la Banque Nationale, la campagne de sensibilisation s’est attardée aux impacts de l’homophobie et de la transphobie sur l’espérance de vie des communautés LGBTQ+ et plus précisément sur les différentes violences subies par les personnes LGBTQ+.

Une vidéo-choc, une série d’affiches de sensibilisation, un dépliant informatif et une série de publicités ont été déployés à travers tout le pays pour stimuler la discussion et encourager l’engagement de la part du public et des instances gouvernementales.

Une campagne d’appui visant à faire reconnaître la JICHT à l’ONU a également été lancée, comptant à ce jour plus de 4 000 signataires.

« Nous sommes heureuses et heureux de soutenir les actions de la Fondation Émergence pour la campagne du 17 mai 2022. La Banque Nationale est fermement engagée à créer une société plus sécuritaire et inclusive envers la diversité sexuelle et de genre. En misant sur des outils comme le balado, nous sommes confiantes et confiants que nous réussirons à mettre en lumière les différentes réalités des personnes LGBTQ+. », affirme Lucie Blanchet, première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client et présidente du Conseil Inclusion et Diversité à la Banque Nationale.

À propos de la Fondation Émergence

La Fondation Émergence œuvre contre l’homophobie et la transphobie à travers différents programmes de sensibilisation, comme la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, qui a lieu le 17 mai et dont elle est l’initiatrice ; ProAllié, pour l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans les milieux de travail et Pour que vieillir soit gai, pour les droits des personnes aînées LGBTQ+. En outre, le programme Famille Choisie a pour mission de rejoindre les personnes LGBTQ+ proches aidantes d’ainé. e. s pour les soutenir et les renseigner sur les services existants ainsi que pour les aider à développer des connaissances utiles à leur rôle.