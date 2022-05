Reprise complète des activités du comptoir multiservice

Réseau Environnement est fier de tenir la 14e édition du Salon des technologies environnementales du Québec, les 17 et 18 mai prochains au Centre des congrès de Québec. Ce rendez-vous incontournable des spécialistes en environnement présente près de 100 conférences et panels sur les enjeux d’actualité regroupant une pluralité d’expertes et ...