Lancement de la saison au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Éco-Nature et le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles célèbrent l’arrivée de la saison estivale le samedi 4 juin prochain avec l’ouverture les fins de semaine du Centre de location d’embarcations de la Berge du Garrot et des installations du terminal ERRE écomobilité de Boisbriand.

Le Centre de location et tous les terminaux ERRE, incluant les bâtiments d’accueil et de services de Bois-des-Filion et de Saint-Eustache, recevront ensuite les visiteurs 7 jours sur 7 du 24 juin au 21 août 2022, au plus grand plaisir des citoyens des villes riveraines.

Ce sera l’occasion de découvrir de nouveaux nombreux sites d’intérêt et de parcourir les rives et les berges de la rivière des Mille Îles en voguant sur une embarcation nautique à propulsion humaine.

Une nouveauté cette saison : les événements de lancement Propulse ton été animeront les terminaux ERRE de Boisbriand (18 juin), de Bois-des-Filion (3 juillet) et de Saint-Eustache (9 juillet) !

Un rabais de 25 % sera attribué sur la location d’embarcations au cours de ces journées spéciales, en plus de l’octroi de rabais supplémentaires à utiliser lors de futures visites. Ces activités de lancement sont présentées conjointement par les municipalités, par Décathlon et par Desjardins.

Le début du mois de juin soulignera le retour des activités guidées de Pêche familiale, de Pêche en herbe, de cours d’initiation au kayak et au SUP, et de kayak au crépuscule. La réservation de ces activités se fera cette année encore via le site de Sport Plus.

Notez que la Pêche en herbe est élargie pour 2022 aux 8 à 14 ans et que des permis seront maintenant distribués aux 6 à 17 ans dans le cadre de la Pêche familiale guidée.

Finalement, les jeunes explorateurs âgés de 6 à 14 ans pourront découvrir le merveilleux environnement de la rivière des Mille Iles dès le 27 juin lors des camps de jour immersifs Aventuriers de nature ! Observation de la faune et de la flore, chasse au trésor, initiation à la pêche voyage dans le temps et une foule d’autres surprises seront au rendez-vous.