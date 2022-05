Comment sauver de l'électricité chez soi durant l'hiver

Il est bien normal de vouloir réduire le plus possible le montant de sa facture d’électricité, surtout pendant un contexte pandémique où plusieurs services coûtent plus cher qu’en temps normal. Réduire notre consommation d’électricité semble si simple, mais la réalité l’est moins. Voici donc quelques points à surveiller qui vous aideront à sauver considérablement de l’électricité à la maison durant l’hiver.

Le calfeutrage des portes et des fenêtres

Au Québec, la facture d’électricité inclut le chauffage. C’est pourquoi il vous faut également penser à réduire votre consommation de chauffage si vous souhaitez diminuer le coût de votre facture d’électricité. Outre baisser les thermostats de votre demeure, il est possible de calfeutrer vos portes et vos fenêtres. Le calfeutrage empêche les courants d’air, ce qui est une bonne chose puisque les courants d’air provoquent de l’humidité.

De plus, le calfeutrage empêche les animaux indésirables de s’incruster chez vous. Le coût calfeutrage maison se situe entre 40$ et 90$. Dans le même ordre d’idées, vous pouvez réduire votre consommation de chauffage en baissant la température la nuit alors que vous êtes bien au chaud sous les couvertures, dans les bras de Morphée.

Le lavage des vêtements à l’eau froide

On n’y pense pas toujours, mais laver le linge à l’eau froide ou bien à l’eau tiède à l’aide d’un appareil électroménager permet de sauver sur l’électricité. Cette initiative permet également d’éviter de rétrécir vos vêtements et de les décolorer. Parlant de lavage à l’eau froide, il est aussi recommandé de prendre régulièrement des douches à l’eau tiède. En plus de diminuer la consommation d’eau chaude, cela permet de poser un geste écologique et significatif pour l’environnement. En ce sens, il est conseillé de faire l’achat d’une pomme de douche à débit réduit.

Des chaudrons adaptés à la grosseur de vos ronds

Cela aussi peut sembler étonnant comme truc pour sauver de l’électricité, mais il n’est pas à négliger. Puisque les ronds de poêle ne possèdent pas une taille identique, il vous faut réfléchir à la grosseur des chaudrons que vous utilisez pour cuisiner. Par exemple, si vous utilisez un chaudron de taille considérable sur le rond le plus petit ou le moyen, vous allez dépenser plus d’énergie et de temps que si vous utilisiez votre rond de poêle le plus grand, car le temps de cuisson serait définitivement plus long.

En conclusion, pour sauver de l’électricité pendant l’hiver, vous pouvez avoir recours à un calfeutrage de vos portes et de vos fenêtres. Vous pouvez également baisser vos thermostats la nuit, laver vos vêtements à l’eau froide, prendre des douches à l’eau tiède ainsi qu’utiliser la bonne taille de chaudron sur vos ronds de poêle.