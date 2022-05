Menace sur le milieu naturel du ruisseau Barbe

Du 30 mai au 4 juin 2022, 14 policiers du Service de police de Laval, accompagnés de bénévoles, participeront à la 25e édition du Tour cycliste. Au total, ces policiers pédaleront plus de 1100 kilomètres en six jours afin de recueillir des dons pour Opération Enfant Soleil. Les citoyens de Laval et des alentours sont invités à venir ...