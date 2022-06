Une consultation publique est en ligne concernant le projet de reconstruction du pont Gédéon-Ouimet

Le ministère des Transports vous invite à participer à la consultation publique, en ligne, sur le projet de reconstruction du pont Gédéon-Ouimet, lequel relie Laval et Boisbriand.

Du 31 mai au 20 juin 2022, rendez-vous sur le site Web consultation.quebec.ca pour y participer.

En septembre 2021, le gouvernement a confirmé la reconstruction du pont Gédéon-Ouimet. Le projet consiste à aménager un nouveau pont d’une longueur d’un peu plus d’un kilomètre comprenant quatre voies par direction, dont une réservée au transport collectif, et des accotements de chaque côté.

L’aménagement d’une piste polyvalente sur l’un des tabliers du pont sera aussi inclus au projet afin de favoriser notamment les déplacements des cyclistes et des piétons.



Formule de la consultation



Tenue entièrement en ligne, la consultation vous permettra d’en apprendre davantage sur le projet et de faire part de vos préoccupations et de votre opinion au Ministère.

Vous êtes invités à y prendre part en remplissant le questionnaire en ligne qui porte sur les thèmes suivants :

• la conception générale du pont.

• la mobilité.

• l’environnement.

Pour toute question ou tout commentaire, communiquez en visitant le transports.gouv.qc.ca/nous-joindre ou en composant le 511.

Pour suivre l’avancement du projet et vous inscrire à la liste d’envoi, consultez la page Web quebec.ca/pontgedeonouimet.