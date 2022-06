Plan d'action mis en oeuvre pour la relance du Centre-Ville de Laval

Le gouvernement du Québec confirme la mise en œuvre du plan d’action de la Ville de Laval pour la relance de son centre-ville.

La ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, en a fait l’annonce hier, le 6 juin, en compagnie de Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d’expression anglaise et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme.

« La reprise économique s’accélère au Québec. Notre gouvernement continue d’offrir les outils financiers appropriés aux municipalités pour leur redonner confiance et les aider à retrouver leur dynamisme d’avant la pandémie. Les centres-villes sont des moteurs économiques importants; ils doivent pouvoir redémarrer leurs activités et fonctionner à plein régime le plus rapidement possible », a mentionné Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie.

Un rigoureux processus d’évaluation a permis de sélectionner six initiatives en fonction de leur effet sur l’achalandage et le chiffre d’affaires des commerces ainsi que de leur faisabilité. Le plan comprend notamment la création de forfaits, d’un grand moment événementiel et d’un programme de transformation numérique pour favoriser le commerce en ligne.



« L’entrepreneuriat est un pilier du développement régional ainsi qu’un indice important du bien-être économique et social des populations. La relance des centres-villes apportera un nouveau souffle aux commerçants et aux restaurateurs fragilisés par l’arrêt ou le ralentissement de leurs activités. Cette aide sera bénéfique non seulement pour la ville de Laval, mais également pour tout le Québec », a déclaré Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d’expression anglaise et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme.



Rappelons que le gouvernement du Québec a prévu une enveloppe de 25 millions de dollars dans le cadre du budget 2021-2022 pour favoriser le retour des travailleurs dans certains centres-villes et soutenir les entreprises. De ce montant, 3 millions ont été versés à la Ville de Laval.



« Laval est heureuse de pouvoir compter sur une aide financière du gouvernement du Québec pour la relance de son centre-ville. Notre économie connaît de grands défis, et nous avons besoin de leviers importants pour les relever », a souligné Stéphane Boyer, maire de Laval.

La mise en œuvre de plans d’action comme celui annoncé contribuera à relancer certains centres-villes du Québec en contrant les répercussions de la pandémie et en restructurant l’offre commerciale et touristique.



La somme de 25 millions de dollars allouée dans le cadre du budget 2021-2022 s’ajoute aux 50 millions de dollars annoncés lors de la mise à jour économique de novembre 2020 pour appuyer la relance des centresvilles de Montréal et de Québec.



