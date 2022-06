Pas moins de 12 milieux naturels à travers le territoire constituent la Trame verte et bleue lavalloise

Guidée par ses ambitions de conservation, de mise en valeur et de connexion des habitats naturels et des paysages, la Ville de Laval, avec le soutien de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), a acquis depuis 2021 pas moins de 12 milieux naturels à travers le territoire constituant la Trame verte et bleue lavalloise (TVBL).

Ces acquisitions stratégiques de cette première année ont permis de constituer l’armature d’ensemble de la TVBL, ce qui représente un investissement total de près de 17 M$ et une superficie de 45 hectares.

En plus de l’acquisition de ces milieux d’intérêt, la première année a été marquée par l’inscription de la TVBL au sein même des outils réglementaires, permettant ainsi à la Ville d’assurer la pérennité de grands noyaux de conservation, qu’il s’agisse de bois, d’îles ou de milieux humides.

Une opération de communication a aussi été menée pour sensibiliser la population à ce projet et pour l’encourager à y prendre part. À terme, la TVBL fera des rives, des bois, des corridors écologiques et des espaces verts de Laval, un réseau continu de verdure et d’eau dédié à l’épanouissement de la vie animale et végétale.

« Après un an, nous pouvons dire hors de tout doute que la Trame verte et bleue est déjà un franc succès. Sa mise en place a permis d’accélérer la protection de nos précieux milieux naturels, conservés maintenant et pour les générations futures, humaines et non humaines. De plus, la Trame verte et bleue nous permet d’avoir une vision d’ensemble à l’échelle du Grand Montréal, ce qui est essentiel puisque les enjeux liés à la perte de biodiversité et aux changements climatiques ne s’arrêtent pas aux frontières municipales et sont intimement interreliés. Fort de ce succès, je suis enthousiaste à l’idée que ce n’est que le début ! », commente Alexandre Warnet, membre associé du comité exécutif responsable de l’environnement, de la transition écologique et de l’urgence climatique et conseiller municipal de Laval-des-Rapides.

Une carte des acquisitions est disponible en ligne.

D’autres jalons à venir

Le projet continuera de se déployer jusqu’en 2025, et au-delà, avec la mise en marche des jalons 2 et 3 correspondant respectivement à l’aménagement de la TVBL et au développement de son offre culturelle et récréotouristique.

Ainsi, dès cette année, la Ville entamera ou planifiera l’aménagement des noyaux de conservation du bois de la Source, du bois de l’Équerre, de l’espace boisé du Trait-Carré, du bois Armand-Frappier, du bois du Souvenir, de la berge Armand-Frappier et de la berge du Commodore.

Par la suite, dans le cadre du troisième jalon du projet, la Ville entamera l’aménagement des berges aux Quatre-Vents, des Goélands et des Baigneurs ainsi que le développement du projet ERRE Mobilité (proposé par Éco-Nature, en collaboration avec les villes riveraines) sur la rivière des Mille Îles.

À propos de la Trame verte et bleue lavalloise

La TVBL occupe une place déterminante dans le schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville. Elle vise à conserver les habitats naturels et à les connecter au moyen de corridors verts et bleus pour que les espèces animales et végétales s’y dispersent et s’y émancipent à long terme.

Parmi les objectifs auxquels contribue le projet, notons la protection de 14 % du territoire en milieux naturels, l’augmentation de l’indice de canopée à 27 % du territoire et l’accès à un milieu naturel ou un parc pour l’ensemble des citoyens à moins de 800 mètres de leur domicile.

Pour en savoir plus sur les objectifs et les actions réalisées dans le cadre de la Trame verte et bleue lavalloise.