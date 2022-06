La Ville de Laval est aux petits soins avec ses 120 000 arbres

L’équipe de foresterie de la Ville de Laval mène actuellement une opération colossale sur l’ensemble du territoire afin d’entretenir près de 120 000 arbres.

Cette équipe compte près d’une cinquantaine de personnes, dont 42 élagueurs, et elle est présente dans les rues de la ville depuis quelques semaines.

Elle fait un travail impressionnant qui requiert que tout soit bien orchestré afin de ne pas endommager les branches en bonne santé ni les fils électriques.

Pourquoi la Ville mène-t-elle cette opération?

Cela lui permet de vérifier l’état de chacun des arbres publics au moins une fois tous les cinq ans et de procéder aux interventions nécessaires.

La Ville a répertorié et géoréférencé tous les arbres situés hors boisés, ce qui représente plus de 160 essences. Parmi ces dernières, on retrouve parmi les plus fréquentes (près de 60 % de l’inventaire) l’érable de Norvège, le frêne de Pennsylvanie et l’érable argenté, notamment.

En plus de cette opération qui contribue à l’atteinte d’un indice de canopée de 27 % d’ici 2035 – soit l’un des objectifs du Plan de foresterie urbaine –, la Ville s’est engagée à mieux diversifier ses plantations afin, notamment, de mieux diversifier sa forêt urbaine et à lutter contre les îlots de chaleur en plantant un minimum de 5 000 arbres de gros calibre par année sur tout le territoire.

Pour en savoir davantage sur l’entretien des arbres, consultez la section dédiée.