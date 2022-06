Il est important d’agir collectivement pour prévenir et contrer toutes formes de maltraitance vécue par les personnes aînées

La Conférence des Tables régionales de concertation des aînés du Québec (CTRCAQ) et ses membres tiennent à souligner la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées.

Cette journée est l’occasion de rappeler l’importance d’agir collectivement pour sensibiliser, prévenir et contrer toutes les formes de maltraitance vécue par les personnes aînées.

« Il y a maltraitance quand une attitude, une parole, un geste ou un défaut d’action appropriée, singulier ou répétitif, se produit dans une relation avec une personne, une collectivité ou une organisation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause, intentionnellement ou non, du tort ou de la détresse chez une personne adulte. »

Puisque la maltraitance n’a pas de frontières, elle est susceptible d’être perpétrée par tout individu entretenant une relation de confiance avec la personne aînée et peut se produire dans n’importe quel milieu de vie qu’elle fréquente.

Dès lors, il est nécessaire que le plus grand nombre d’individus sache la reconnaître, mais aussi intervenir en situation de maltraitance.

Pour ce faire, il existe plusieurs outils et ressources facilement accessibles : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/violences/maltraitance-aines.

Il est impossible d’adresser le problème de la maltraitance sans mettre en lumière la bientraitance. Mettant le respect, le bien-être et la prise en compte du point de vue de la personne aînée au cœur de toutes les interactions et interventions auprès de celle-ci, la bientraitance doit devenir la pierre angulaire du combat contre la maltraitance.

C’est exerçant des actions de bientraitances que les individus, les collectivités et les organisations de tous les horizons agiront tous ensemble vers un mieux-être des aînés.