Près de 600 000 $ gagnés au Lotto Max, au Lotto 6/49 et à Mots cachés

La région de Laval peut compter trois lots de loterie raflés sur son territoire en l’espace de quelques jours seulement.

Les collègues Jo-Anne Hébert et Stephane Durand ont tout d’abord gagné un demi-million de dollars au Lotto Max du 27 mai, après 20 ans à jouer ensemble. Le couple Rachelle Fortin Noël et Léo-Pierre Noël ont par la suite remporté 58 106 $ le 28 mai grâce à une sélection de longue date jouée au Lotto 6/49. Regent Tremblay, quant à lui, a décroché le gros lot du billet à gratter Mots cachés camping, lui valant 40 000 $, alors qu’il croyait à première vue gagner 100 $ !

Sa collègue lui annonce aux aurores ils se partagent 500 000 $ au Lotto Max

Cela fait 20 ans que les collègues et amis Jo-Anne Hébert et Stephane Durand jouent à la loterie ensemble. Depuis un an, ils rejouent les mêmes sélections au Lotto Max.

C’est Jo-Anne Hébert qui a découvert leur chance au petit matin. Elle s’est empressée d’appeler Stephane Durand pour lui annoncer la grande nouvelle !

Les gagnants prendront le temps de réfléchir aux projets qu’ils souhaitent réaliser grâce à leur gain.

Le billet gagnant a été acheté au Dépanneur Wilson, sur le boulevard Sainte-Rose, à Laval-Ouest.

En bref

Loterie : Lotto Max

Lot remporté : 500 000 $

Catégorie : 7/7

Date de tirage : 27 mai 2022

Lieu de résidence des gagnants : Laval et Lanaudière

Détaillant vendeur : Dépanneur Wilson (3875, boulevard Sainte-Rose, Laval-Ouest) Ce détaillant recevra une commission équivalant à 1 % du gain

Un couple gagne 58 106 $ au Lotto 6/49 avec une sélection de numéros misée depuis 1983

Rachelle Fortin Noël et Léo-Pierre Noël misent sur la même sélection au Lotto 6/49 depuis bientôt 40 ans.

C’est en vérifiant le billet gagnant à l’aide de l’application mobile de Loto-Québec que le couple a découvert qu’il remportait 58 106 $.

Leurs projets consistent à effectuer des placements et à réaménager leur salon.

Le billet gagnant a été acheté à la pharmacie PJC – Jean Coutu, située sur le boulevard Arthur-Sauvé, à Laval.

En bref

Loterie : Lotto 6/49

Lot remporté : 58 106 $

Catégorie : 5/6+C

Date de tirage : 28 mai 2022

Lieu de résidence des gagnants : Laval

Détaillant vendeur : PJC – Jean Coutu (4515, boulevard Arthur-Sauvé, Laval)

Il gagne 400 fois plus que ce qu’il croyait à Mots cachés camping

Regent Tremblay a acheté son Mots cachés camping grâce à un lot qu’il avait gagné avec un autre billet de loterie.

Après avoir gratté huit mots au complet, ce Lavallois a déduit qu’il remportait 100 $. En regardant de plus près, il s’est alors aperçu que ses lettres n’avaient pas toutes été débusquées dans les grilles du jeu. L’homme avait, en réalité, 10 mots… une différence qui a eu pour effet de multiplier par 400 la somme qu’il croyait initialement remporter !

Le gagnant utilisera ce gros lot de 40 000 $ pour s’acheter une voiture.

Le billet gagnant a été acheté au Dépanneur MNR, situé sur le boulevard Cartier Ouest, à Laval.

En bref