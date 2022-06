Une infirmière de Laval remporte un prix pour son engagement professionnel

L’expertise infirmière était à l’honneur hier soir, lors de la 19e Soirée Florence. Cet événement-bénéfice au profit de la Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec était l’occasion de faire rayonner l’expertise infirmière, en mettant en lumière les parcours impressionnants et les réalisations des 21 finalistes des Prix Florence.

Les lauréats dans les sept catégories de Prix Florence ont été dévoilés au cours de cette soirée animée par Christian Bégin sur le thème Y’a du monde à célébrer, qui reprenait le concept de l’émission Y’a du monde à messe.

Grâce à la générosité et à la mobilisation des participants et des partenaires de la soirée, plus de 45 000 $ ont été remis à la Fondation.

« L’expertise infirmière est incarnée par les 21 finalistes des Prix Florence. Ce sont des infirmières et infirmiers qui occupent pleinement leur rôle et font rayonner leur profession. Par leurs efforts, leur persévérance et leur détermination à améliorer les soins de santé, ces finalistes sont des sources d’inspiration pour les infirmières et infirmiers d’aujourd’hui, mais aussi de demain. Je suis fier d’appartenir à cette profession et de voir vers où elle s’en va. », se réjouit Luc Mathieu, président de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

« Je félicite les finalistes et remercie toute la communauté infirmière pour l’avancement de la pratique infirmière et l’accès aux soins de la population québécoise. Par ailleurs, la Fondation a renouvelé sa mission et mis sur pied de nouveaux programmes de bourses destinées à soutenir financièrement des étudiantes et étudiants au baccalauréat et à la maîtrise en sciences infirmières et favorisant à la fois l’équité régionale et la diversité des pratiques en milieu de soins. », souligne Lyne Tremblay, présidente de la Fondation de l’OIIQ.

Lauréates et lauréat

Engagement professionnel : Solange Boucher

Enseignement et recherche en sciences infirmières : Pierre Pariseau-Legault

Excellence des soins : Nancy Cyr

Leadership : Martine Folco

Pratique collaborative : Audrey Chouinard

Promotion de la santé : Françoise Filion

Relève : Marie-Ève Caron

Une biographie de chacun des 21 lauréates, lauréats et finalistes est disponible sur le site de l’OIIQ.