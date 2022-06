Alerte d'orages violents en vigueur

À 15h28, heure avancée de l'Est, le jeudi, Environnement Canada a émis une alerte d'orages violents pour le sud-ouest du Québec.

Une attention et des précautions additionnelles devraient être exercées près et autour des localités suivantes: Vaudreuil, Soulanges, Valleyfield, Laval et l'île de Montréal.

Les météorologues d'Environnement Canada surveillent un orage très dangereux pouvant produire des rafales destructrices, de la grêle de la taille d'une balle de baseball ou plus et de la pluie forte.

Instruction

Mettez-vous immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche. De nombreux éclairs sont probables et il y a toujours un risque de tornade avec un orage.

Territoire

Secteur de Laval, secteur de l'île de Montréal, secteur de Vaudreuil