Le marché secondaire automobile au Québec

Le marché secondaire automobile consiste en l'industrie concernée par la fabrication, la remise à neuf, la distribution, la vente en gros et au détail des pièces et accessoires automobiles, d’outils et d’équipements, des produits chimiques automobiles et autres. Ce qui signifie que tout produit ou service, incluant les ateliers de mécanique indépendants ou chaines, dont un véhicule peut avoir besoin après avoir été vendu par un concessionnaire fait partie du marché secondaire automobile. C’est donc une partie importante de l’industrie automobile canadienne.

La place du marché secondaire automobile au Québec

Le marché secondaire est un secteur essentiel de l’industrie automobile. D’ailleurs, au Canada, on estime que c’est un marché dont les ventes dépassent 19 milliards de dollars. Et grâce à lui, plus de 200 000 travailleurs sont employés, soit au niveau de l’entretien et de la réparation de véhicules, ou dans toute autre entreprise d’après-marché automobile.

Le Québec comptant plus de 23 % de tous les véhicules immatriculés au Canada, et avec un âge moyen des véhicules se situant autour de 9 ans, il est clair que le marché secondaire automobile a une place importante dans la province. Et comme il est prévu que le parc automobile du Québec atteigne 6,7 millions de véhicules d’ici la fin de l’année 2022, la place du marché secondaire automobile ne pourra qu’en profiter davantage.

Les perspectives d’emploi du marché secondaire automobile au Québec

En 2018, le taux d'emploi du marché secondaire au Québec se situait à 96 %, selon une étude de l’AIA (Automotive Industries Association of Canada). Et avec des salaires variants entre 30 000 $ et un peu plus de 60 000 $ par année, tout dépendant du poste occupé, il est évident que les perspectives d’emploi sont plus qu’intéressantes pour ceux qui cherchent à travailler dans le domaine, et plus particulièrement pour les personnes intéressées à devenir techniciens en réparation de carrosserie ou d’entretien et réparation de véhicules. Avec les techniciens en peinture automobile, ce sont les métiers où il y a le plus de demande.

La place des femmes dans le marché secondaire automobile au Québec

Toujours selon l’AIA, la proportion de femmes travaillant dans l’industrie du marché secondaire automobile est de seulement 9 %. Afin d’attirer et de retenir plus de femmes dans les métiers du marché secondaire automobile, l’AIA a profité de son assemblée générale en mai dernier pour présenter un atelier intitulé « Women in the Aftermarket Leadership Forum ». Avec les salaires plus que décents et les importantes opportunités d’emploi, il est évident qu’un jour nous verrons de plus en plus de femmes prendre part au marché secondaire automobile.

Que réserve l’avenir pour le marché secondaire automobile ?

Puisqu’on s’attend qu’éventuellement la majorité des véhicules routiers fonctionnent à l’électricité, et que ces véhicules sont composés de moins de pièces mécaniques que les véhicules à essence, il est clair que le marché secondaire devra s’adapter à cette nouvelle réalité. Les mécaniciens et autres techniciens, entre autres, devront bien sûr développer leurs connaissances et leurs compétences afin de répondre aux besoins des conducteurs de ces véhicules, et les fournisseurs de produits et services devront également suivre la vague.