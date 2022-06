Plus de 110 000 $ amassés par les employés et retraités de la Ville de Laval

Grâce à la grande générosité de ses employés et de ses retraités, la Ville de Laval remet aujourd’hui un important don de 112 580,62 $ à la Croix-Rouge canadienne Division Québec dans le cadre de la 34e édition de sa campagne corporative au profit de l’organisme.

Cette somme a été amassée en mai dernier lors d’une campagne de financement majoritairement en ligne. Les efforts et la créativité des équipes ont permis de mobiliser 581 donateurs, soit 123 de plus que l’an dernier.

« Avec tous les sinistres que nous avons vécus au Québec au cours de la dernière année – et celui que vit actuellement la population de La Baie, au Saguenay –, il est important de faire preuve de générosité envers la Croix-Rouge. Les employés et les retraités de la Ville de Laval nous ont montré une fois de plus qu’ils ont le cœur sur la main. Je les en remercie profondément, et j’invite ceux et celles qui le peuvent à faire un don en ligne. », commente Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin et présidente de la campagne 2022.

Cet argent contribuera aux fonds d’urgence permettant à la Croix-Rouge d’offrir des ressources matérielles essentielles et du réconfort aux familles sinistrées lorsqu’elles en ont le plus besoin.

En plus de cette aide d’urgence à la suite d’une catastrophe comme un feu ou une inondation, la Croix-Rouge a su s’adapter et répondre aux besoins qui ont émergé durant la pandémie. Dans ce contexte, les dons sont des plus importants pour aider les personnes vulnérables.

La Croix-Rouge à Laval

En 2021, la Croix-Rouge a effectué des appels pour briser l’isolement de citoyens vulnérables et elle a soutenu les efforts dans les cliniques de dépistage, en plus d’avoir prêté de l’équipement d’urgence dans les établissements sur le territoire lavallois.

En plus de déployer cette aide sans précédent, la Croix-Rouge a continué d’apporter un soutien aux victimes de sinistres. En effet, 15 situations d’urgences sont survenues à Laval, dans le cadre desquelles 55 Lavallois ont été directement aidés. De plus, 61 bénévoles ont été formés.

Faits saillants

Des collectes corporatives sont organisées par les employés et les retraités de la Ville de Laval depuis maintenant 34 ans.

Le nombre de donateurs a augmenté par rapport à 2021, passant de 458 à 581.

Au cours des 15 dernières années, les campagnes corporatives de la Ville de Laval ont permis de remettre 1 171 812,04 $ à l’organisme.