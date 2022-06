Comment bien inspecter lors d'une visite de propriété?

Investir dans une nouvelle propriété est un investissement très important. C’est d’ailleurs souvent considéré comme le plus grand investissement d’une vie. C’est pourquoi il est important d’être attentif lors d’une visite de propriété afin de vous assurer que vous faites le bon choix et qu’il n’y aura pas de mauvaise surprise.

Afin de vous aider à bien inspecter votre future maison, voici quelques conseils à prendre en considération.

Contactez un expert en vice caché

Prendre rendez-vous avec un avocat spécialisé en vice caché pourrait être une bonne solution pour vous. En effet, se lancer dans l’achat d’une maison peut être long et difficile et il est possible que certaines informations vous manquent. C’est pourquoi, avant de vous lancer, contacter un expert en vice caché pourrait vous permettre d’avoir toutes les informations nécessaires pour être plus attentives lors de vos prochaines visites de propriété. Un expert en vice caché vous expliquera également quels sont vos droits et quels sont les endroits à vérifier plus particulièrement dans une maison.

Vérifiez l’état de la toiture

Lorsqu’on visite une maison, on a tendance à regarder davantage l’intérieur plutôt que l’extérieur, mais il est vraiment essentiel de faire attention à tout ce qui entoure la maison aussi. La toiture est un élément indispensable dans une maison, car elle permet de nous protéger de toutes les intempéries et de nous donner un certain confort. N’hésitez pas à demander à vérifier la toiture avant de procéder à l’achat d’une maison. Bien qu’une toiture puisse perdurer dans le temps, elle reste aussi un investissement très coûteux, il est donc important de vérifier qu’elle ne doit pas être réparée, voire remplacer totalement.

Faites attention à l’installation de l’électricité

Si vous avez des doutes sur la qualité de l’électricité, ne tardez pas à suivre votre instinct et vérifier que l’installation est dans les normes et qu’elle fonctionne très bien. Une mauvaise installation pourrait vous coûter très cher, car cela fait partie des risques d’incendie. Même si vous êtes bien assuré, il se peut que vos assurances ne puissent pas intervenir, car une mauvaise installation peut être considérée comme un manque de vigilance de votre part.

Soyez attentif aux fissures

Certains éléments peuvent être subtils, mais il est vraiment important que vous preniez le temps de bien regarder autour de vous lors de votre visite. La présence de fissure sur les murs peut donner naissance à une forte dose d’humidité dans la maison. Le propriétaire devra réparer avant de vous la vendre si vous en êtes témoin.

En conclusion, pour bien inspecter une maison et éviter un problème de vice caché, vous devrez être attentif à tout lors de votre visite de propriété.