Qu’est-ce que le détartrage dentaire et pourquoi est-il important ?

Si vous souffrez d’une maladie des gencives ou pensez avoir une accumulation excessive de plaque dentaire, il se peut que vous ayez besoin d’un détartrage. La procédure n’est pas réservée aux personnes âgées ou qui manqueraient d’hygiène. Votre dentiste peut vous proposer annuellement une séance de détartrage au cabinet. Le nom vous effraie ? On vous explique tout !

Qu’est-ce que le tartre ?

Le tartre est un dépôt qui se forme sur les dents lorsque la plaque dentaire n’est pas enlevée suffisamment rapidement et qu’elle se durcit. Il s’installe généralement sur le bord des gencives, entre ou à l’intérieur des dents.

Un nettoyage régulier et appliqué des dents est le meilleur moyen d’éviter la formation de tartre. Certains endroits difficiles d’accès peuvent cependant vous échapper. Outre le brossage des dents, d’autres facteurs peuvent entraîner la formation de tartre, comme l’alimentation, la prise de certains médicaments ou différentes maladies. Et une fois présent, il n’est plus possible de le retirer avec une simple brosse à dents !

Pourquoi procéder à un détartrage ?

Outre son aspect inesthétique, le développement de tartre peut être responsable d’une halitose chronique, de certaines douleurs, mais aussi entraîner différentes maladies comme des caries ou une parodontite.

En effet, n’oubliez pas que le tartre se compose de bactéries. Leur développement dans la bouche peut causer une inflammation de votre gencive ou mener jusqu’au déchaussement des dents les plus touchées. D'où l'importance de programmer une visite annuelle chez votre dentiste. Il en va de la santé de vos gencives et de vos dents !

En quoi consiste le détartrage ?

Une séance de détartrage dentaire dans un cabinet prend en général entre 30 minutes et 1h. Votre dentiste va éliminer le tartre et la plaque dentaire au-dessus et en dessous des gencives.

La technique la plus répandue se fait au moyen d’instruments à ultrasons. Des vibrations exercées sur les dents à l’aide d’un embout métallique combinées à la projection d’eau en continu permettent de décoller efficacement le tartre. Bien que souvent jugée désagréable, cette technique a l’avantage d’être indolore dans la majorité des cas.

Si vous avez très peu de tartre ou en complément des ultrasons, il est aussi possible de le traiter par grattage manuel avec des curettes parodontales. Le dentiste procède ensuite au polissage de vos dents pour adoucir leur surface et éliminer les tâches s’il y en a.

Après le détartrage, il se peut que votre bouche soit sensible pendant quelques jours. Il est alors recommandé de privilégier du dentifrice pour dents sensibles et de faire attention à votre alimentation.

À quelle fréquence faire un détartrage dentaire?

Si vous ne présentez aucune pathologie particulière et possédez une bonne santé bucco-dentaire, un détartrage annuel devrait être suffisant. Votre dentiste vous conseillera sur vos besoins après examen de vos dents. Vous pouvez prendre rendez-vous à la clinique Elna dentaire; votre spécialiste procédera à un examen dentaire complet et vous pourrez programmer ensemble votre prochain nettoyage dentaire !