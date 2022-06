Fête du Canada : Ouvert ou fermé?

En ce début de saison de la pêche, juxtaposée à la période préélectorale, la Coalition pour le maintien de la pisciculture Lac-des-Écorces interpelle une fois de plus le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) avec le même constat des plus troublants : le sous-financement des installations de la station piscicole menace la pêche ...