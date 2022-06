Comment gérer de la sous-traitance en maintenance industrielle ?

La gestion des sous-traitants est l'un des aspects les plus importants du travail de tout entrepreneur, dont ceux œuvrant en maintenance industrielle. Mais comment se fait la gestion des sous-contracteurs dans ce domaine ? Voyons comment gérer les travaux en maintenance industrielle.

En quoi consiste la gestion des sous-traitants ?

La gestion des sous-traitants consiste à recruter des sous-traitants et à superviser leur travail pour le compte d'un client. Le processus de gestion des sous-traitants se déroule en quatre phases :

Durant l’étape de pré-attribution, l’entrepreneur évalue les besoins du projet. Il envoie ensuite des demandes de devis aux sous-traitants.

Ensuite, l’entrepreneur examine les offres et les propositions des sous-traitants à la recherche des meilleurs candidats. Une fois les sous-traitants appropriés sélectionnés, l’entrepreneur travaillera avec eux pour définir les détails spécifiques du contrat.

Durant le projet, les entrepreneurs généraux surveillent les sous-traitants pour s'assurer qu'ils travaillent dans les délais et conformément aux normes de qualité et de sécurité. La gestion des sous-traitants dans cette phase peut également impliquer de répondre aux demandes d'informations et de tenir les sous-traitants informés des demandes des clients. Enfin, à la fin du contrat, l’entrepreneur inspecte minutieusement le travail de chaque sous-traitant.

L’importance d’embaucher les bons sous-traitants en maintenance industrielle

Une bonne gestion des sous-traitants commence dès la phase de pré-attribution. Autrement dit, avant de penser à coordonner les sous-traitants en maintenance industrielle, assurez-vous d’embaucher les bons sous-traitants. Les meilleures pratiques lors de la sélection des sous-traitants incluent :

- D’assurer le suivi de leurs clients et références antérieurs pour s'assurer qu'ils ont fait leurs preuves en matière de prestation de travail;

- De comparer plusieurs sous-traitants avant de prendre une décision;

- De regarder au-delà du prix pour s'assurer que le sous-traitant est disponible, qualifié et assuré

Notez qu'il est important de pré-qualifier les sous-traitants en maintenance industrielle même si vous avez déjà travaillé avec eux, car les choses peuvent avoir changé. Leurs certifications peuvent avoir expiré ou ils peuvent avoir perdu des membres clés de l'équipe, ce qui entraîne un travail de moindre qualité.

Pour plus d’information sur ce que vous devez rechercher pour une équipe en sous-traitance en maintenance industrielle, vous pouvez faire appel à des spécialistes comme ceux de JG Lessard.

Les avantages de faire appel à des sous-traitants en maintenance industrielle

Les sous-traitants offrent souvent un service supérieur et une expertise que vous ne pouvez pas obtenir de votre personnel. Dans la plupart des cas, ils travaillent en maintenance industrielle depuis plusieurs années et ont eu amplement l'occasion de perfectionner leurs compétences. De plus, un sous-traitant a probablement déjà effectué un travail similaire auparavant et sera en mesure d’effectuer le travail rapidement et efficacement.

Mais, l'augmentation de la productivité est probablement le plus grand avantage de travailler avec un sous-traitant. Plutôt que de confier à vos employés des tâches complexes de maintenance, vous pouvez sous-traiter ces projets à un tiers. Cela permettra à votre personnel de se concentrer sur les besoins de base de l'entreprise et le travail de maintenance peut être fait plus rapidement si votre sous-traitant possède une expertise dans ce domaine.