Moisson Laurentides dévoile son rapport d'activité 2021-2022

La Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérôme métropolitain, en collaboration avec la Ville de Saint-Jérôme et le ministère de l’Économie et de l’Innovation, lance la première édition du grand événement Saint-Jérôme Branché. Cet événement citoyen d’envergure se tiendra les 4 et 5 septembre prochains au cœur de la capitale régionale des ...