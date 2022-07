Panne majeure pour les abonnés Rogers

Avec la période estivale qui débute et les belles randonnées à vélo en famille ou en solo, les cyclistes pourront admirer les magnifiques paysages et les champs à perte de vue. Savent-ils réellement à quoi servent ces champs et ces cultures ? Cet été, les Producteurs de grains Montérégie-Ouest se sont donné comme mission de renseigner les ...