Laval remet plus de 404 000 $ à Centraide

La 24e campagne annuelle des employés et des retraités de la Ville de Laval a permis d’amasser 404 091,86 $ au profit de Centraide du Grand Montréal.

Ce montant correspond à la somme des dons récoltés auprès des employés, des retraités et des élus, en plus du don corporatif. Cette année encore, plus de 25 organismes lavallois recevront ainsi le soutien de Centraide pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Rappelons que près de 3 M$ ont été investis sur le territoire lavallois en 2021-2022.

« La Ville de Laval et Centraide, c’est une longue et belle histoire de collaboration depuis 1998. Je suis fière de l’engagement de nos équipes envers les plus démunis. Une telle générosité fera certainement la différence pour de nombreux organismes lavallois! », a souligné Christine Poirier, membre du comité exécutif et Conseillère municipale de Duvernay–Pont-Viau

Le 1er décembre, les coprésidentes d’honneur de la campagne, Christine Poirier, membre du comité exécutif et conseillère municipale de Duvernay–Pont-Viau, et Tania Fonrose, directrice du Service de l’expérience citoyenne, ont souligné la mobilisation des ambassadeurs lors d’un événement de clôture leur étant dédié.

Soulignons que pour la campagne 2022, une augmentation du montant par donateur ainsi qu’une augmentation des sommes amassées grâce aux activités ont été enregistrées.