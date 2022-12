La Ville de Laval autorise une entente pour la réalisation d’études historiques et patrimoniales

Les membres du conseil exécutif de la Ville de Laval ont autorisé la signature d’une convention d’aide financière de 50 000 $ auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du Programme de caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial, le 16 novembre dernier.

Cette entente avec le gouvernement du Québec permettra à la Ville de Laval de réaliser des études historiques et patrimoniales nécessaires des quartiers non documentés, ce qui s’inscrit dans le Plan d’action en patrimoine 2022-2024 (PAP).

Depuis la fin des années 1950, plusieurs inventaires des bâtiments d’intérêt patrimonial ont été réalisés sur le territoire lavallois. Les différentes études historiques et patrimoniales réalisées au cours des dernières décennies ont permis à la Ville d’approfondir ses connaissances relatives à son développement historique et architectural.

« Nous sommes fiers de conclure cette entente avec le gouvernement du Québec qui permettra à la Ville de Laval de retracer sur le territoire les traces significatives de l’histoire patrimoniale et d’aménagement de certains de ses quartiers. En plus de nous permettre de nous enquérir du potentiel patrimonial de certains secteurs lavallois, cette étude se traduira par un inventaire des personnages historiques qui ont marqué le développement du territoire », a indiqué Pierre Brabant, conseiller municipal de Vimont et responsable des dossiers du patrimoine

Le Plan d’action en patrimoine

Laval possède une histoire riche ainsi qu’un patrimoine bâti prospère et diversifié. Adopté en novembre 2020, le Plan d’action en patrimoine (PAP) vise à protéger et à mettre en valeur le patrimoine culturel et bâti de la ville.

Ce plan résulte d’une vaste démarche de consultation auprès de citoyens et d’organismes culturels lavallois dans le cadre du Plan de développement culturel de la région de Laval (PDCRL) 2019-2023. À la suite de cette démarche, la Ville a mis de l’avant 4 axes d’intervention pour la période 2020-2024 afin de mettre en lumière son histoire.