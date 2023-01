Pourquoi et comment demander un prêt sans enquête de crédit ?

Une mauvaise cote de crédit peut vous empêcher d’obtenir un prêt alors même que vous avez besoin d’une source de financement rapide pour faire face à une situation difficile. Heureusement, il existe d'autres solutions pour vous permettre d’avoir plus de flexibilité financière et de prendre soin de vos priorités. Quel que soit votre dossier de crédit, vous avez en effet de très bonnes chances d’obtenir un prêt sans enquête de crédit. Mais alors, comment ça marche ? On vous dit tout !

Les avantages d’un prêt sans enquête de crédit

Par définition, un prêt sans enquête de crédit ne requiert aucune vérification de vos antécédents. Vous n’êtes donc pas pénalisé par votre score de crédit et vous n'impactez pas non plus votre dossier. Le processus de demande est simplifié et donc également, beaucoup plus rapide. Si votre situation est urgente, vous disposez très vite de la somme demandée pour vous organiser.

Les facilités de crédit accordées peuvent varier de 500$ à 1500$. Vous avez donc moins de risque de vous surendetter et évitez ainsi d’aggraver votre situation. De plus, les sociétés de prêts peuvent informer les agences d’évaluation du crédit de votre rigueur dans le remboursement de votre prêt, ce qui contribue à faire remonter, doucement mais sûrement, votre cote de crédit.

Comment l’obtenir ?

Pour obtenir un prêt sans enquête de crédit, il vous suffit de déposer une demande en ligne en complétant un formulaire. Vous n’avez aucun document à imprimer, tout se fait en quelques clics et la quasi-totalité des dossiers est acceptée tant que vous respectez les critères d’admission relatifs à ce type de prêt, soit :

Occuper le même emploi depuis au moins 3 mois,

Gagner 300 dollars ou plus par semaine,

Posséder un numéro de téléphone en service,

Résider au Québec,

Avoir au moins 18 ans.

Les délais de traitement sont considérablement accélérés puisqu’aucune enquête de crédit n’est nécessaire. Les agents vérifient simplement les données transmises afin de déterminer le montant de la facilité de crédit qui vous sera accordé. Vous recevez une réponse dans les 48 heures suivant le dépôt de votre demande. Si votre dossier est accepté, le premier virement se fait très rapidement directement dans votre compte en banque.