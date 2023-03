Avis de clôture d'inventaire

Prenez avis que Yolande Bergeron, en son vivant domiciliée au 285 avenue Michaud, ville de Laval, province de Québec, H7N 3P6, est décédée à Laval, le 6 juin 2022. Un inventaire de ses bien sa été dressé conformément à la loi et peut être consulté par les intéressés à l’étude de Me Renée-Claude Boileau, notaire, au 1600-A, boul. Saint-Martin Est, Suite 700, Laval, Québec, H7G 4R8.Donné le 22 février 2023 par Sébastien Hotte et Mathieu Hotte, liquidateurs.