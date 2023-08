La pose et l'installation de pavé uni à Ste-Marthe-sur-le-Lac :

La pose et l'installation de pavé uni peuvent ajouter une touche de beauté et de fonctionnalité à votre propriété. De plus, l'utilisation de pavés unis pour les allées et les patios peut augmenter la valeur d'une maison de 5 à 20 %, en fonction de la qualité de l'installation et de la région géographique, ce qui peut être d’une grande valeur, particulièrement sur la rive-nord ou les entrées des résidences sont suffisamment spacieuses. La pose de pavé uni permet de s'adapter facilement à tout type de terrain et de créer des motifs personnalisés pour vos allées, vos patios, murets et vos terrasses.

Vous pouvez vous reposer sur l'expertise du professionnel pour s'occuper de tous les détails, de la planification à l'installation, en passant par le choix des matériaux, pour s'assurer que le résultat final est à la hauteur de vos attentes.

Planification

La première étape de toute installation de pavé uni est la planification. Vous devez déterminer l'emplacement exact de votre patio ou de votre allée et mesurer la superficie que vous souhaitez couvrir. Enfin, vous devez décider du motif et des matériaux pour la pose du pavé uni que vous souhaitez utiliser.

Préparation du terrain et excavation

La deuxième étape consiste à préparer le terrain. Vous devez enlever toute la végétation et la couche de gazon existante. Lorsqu’on réalise l'excavation pour la réalisation d’une allée de stationnement, habituellement on creuse jusqu’à 2 pieds (24 pouces) et 1 pied (12 pouces) pour les terrasses et trottoirs. Lorsque la zone est creusée, pensez à créer une pente légère pour assurer un bon drainage.

Pose du géotextile et fondation

La troisième étape consiste à poser du géotextile, pour empêcher une contamination future de la fondation de l’aménagement paysager. De cette façon, on évite un dénivellement éventuel du pavé. Étalez le géotextile sur la zone préparée et coupez les bords pour l'adapter à la taille de votre projet.

Pour réaliser la fondation, il est nécessaire de compacter le gravier (la pierre nette ou concassée - 0 ¾) au maximum à chaque 6 pouces pour assurer la longévité de l’installation. Ensuite, pensez à la création d’un lit de pose avec une pente négative pour l’écoulement des eaux et l’installation du pavé droit.

Pose des pavés et des bordures

La quatrième étape consiste à poser les pavés unis. Commencez par placer les pavés le long de la bordure et continuez en remplissant le centre de la zone préparée. Assurez-vous que chaque pavé est de niveau et à la bonne hauteur. Vous pouvez utiliser un maillet en caoutchouc pour ajuster la hauteur des pavés.

Ensuite, réalisez l’installation des bordures (pavé edge) de votre aménagement. Les bordures permettent de maintenir les pavés en place et d'empêcher le déplacement. Vous pouvez utiliser des bordures en béton ou en pierre naturelle pour ajouter une touche de design à votre projet. Creusez une tranchée de 6 pouces de profondeur pour installer les bordures, puis placez-les à l'aide d'un mortier.

Installation du sable

La cinquième étape consiste à installer du sable polymère pour remplir les joints entre les pavés. Versez une fine couche de sable sur la surface et balayez-la pour remplir les joints. Ajoutez du sable jusqu'à ce que tous les joints soient remplis et compactez légèrement la surface avec une plaque vibrante et passez avec un balai pour bien remplir les joints. Cela permet d’éviter d’avoir des mauvaises herbes et cela favorise que le pavé de reste en place.

Nettoyage et entretien

La sixième et dernière étape est le nettoyage et l'entretien. Une fois que vous avez terminé la pose et l'installation de votre pavé uni, il est important de nettoyer soigneusement la surface pour éliminer tout résidu de sable et de saleté. Utilisez un tuyau d'arrosage pour laver la surface et assurez-vous que l'eau s'écoule correctement pour éviter toute accumulation d'eau.

Si l'installation est mal faite, cela peut entraîner des problèmes tels que des pavés qui se déplacent ou des joints qui se dégradent, ce qui nécessite des réparations coûteuses et chronophages. Les professionnels garantissent leur travail et peuvent offrir une garantie de satisfaction pour assurer que le travail est bien fait.

Pour l'entretien à long terme de votre aménagement en pavé uni, il est recommandé de le nettoyer régulièrement et d'appliquer. Si vous remarquez des fissures ou des bosses, réparez-les rapidement pour éviter qu'elles ne s'aggravent.

En conclusion, la pose et l'installation de pavé uni peuvent être un projet enrichissant pour vous et la valeur de votre maison, ainsi que pour améliorer l'apparence de votre propriété à Ste-Marthe-sur-le-Lac. Contactez un professionnel pour assurer une installation réussie et un entretien à long terme de votre aménagement en pavé uni, et assurez-vous de donner de la valeur à votre propriété tout en améliorant votre confort.