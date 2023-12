AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE (C.c.Q., art. 795 al. 2)



Avis est donné, conformément au Code civil du Québec, de la clôture de l’inventaire en regard de la succession de feue Lise BEAUVAIS, en son vivant résidant au 2577, boulevard René-Laennec, Laval, province de Québec, H7K 3V4 et décédée le 8 avril 2023 à Laval. Cet inventaire peut être consulté par toute personne ayant un intérêt, au bureau de Me Priscilla TARDIF, notaire, situé au 332, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, province de Québec, J7A 1K3 (450-621-2143) et ce, sur rendez-vous .



Rosemère, le 13 décembre 2023



Priscilla TARDIF, notaire