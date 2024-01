Un pas de plus vers la gestion dynamique du stationnement sur rue à Laval

Le conseil municipal de la Ville de Laval a octroyé récemment un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée visant à entamer l’implantation de la signalisation dynamique du stationnement sur rue dans certains secteurs (2 et 3).

Ce contrat clés en main permettra de déployer un système pour optimiser les opérations d’entretien et l’utilisation du stationnement sur rue. Ce dernier est basé sur une technologie permettant de réagir en temps réel avec des messages clairs à l’intention des usagers du stationnement.

« L’implantation de la signalisation dynamique se traduira par une meilleure efficacité du système grâce à un indicateur en temps réel sur la rue indiquant que des opérations sont en cours. Le tout, dans une optique d’amélioration de l’expérience citoyenne et de la gestion des opérations de déneigement comme pour le nettoyage des rues en période estivale dans des secteurs plus densifiés de la Ville », précise Ray Khalil, conseiller municipal de Sainte-Dorothée, membre du comité exécutif et responsable des dossiers de travaux publics.

Concrètement, il s’agit de panneaux qui s’allumeront au moment d’indiquer une restriction de stationnement sur la rue. Ainsi, chaque panneau s’allumera et indiquera la plage horaire à respecter en fonction des activités d’entretien nécessaires. Ce projet permettra de réduire le temps requis pour l’entretien grâce à des renseignements diffusés en temps réel. Du point de vue citoyen, les gains seront également appréciables, puisque les cases de stationnement sur rue pourront plus rapidement être utilisées après le passage des camions d’entretien et de déneigement.

Cette technologie a été retenue par la Ville après plusieurs projets pilotes sur le territoire. Il s’agit d’une solution qui a été testée et évaluée sur la base de la satisfaction citoyenne, de la viabilité des opérations ainsi que de la facilité et de l'efficacité de gestion. Ce type d'affichage dynamique a notamment l’avantage d’être flexible et clair.

Avec cet investissement, la Ville continue de se moderniser et d’innover de manière durable pour sa population.

Mise en place progressive

Cette technologie sera progressivement déployée dans les secteurs compris dans le projet. Selon l’échéancier préliminaire, le début des travaux est prévu à l’été 2024. Le système sera implanté à Chomedey au cours de l’hiver 2024-2025, et ensuite à Pont-Viau et Laval-des-Rapides durant l’été 2025.