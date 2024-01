Front commun du secteur public: les assemblées des membres commencent

À la suite des récentes précipitations de neige, de pluie et du gel subséquent, la Ville de Laval invite les citoyens à la prudence dans leurs déplacements, particulièrement à pied. Les équipes sont à l’œuvre sur le terrain et priorisent la sécurisation des trottoirs et des autres voies piétonnières. Des opérations d’épandage sont en cours et un ...