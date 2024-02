Laval: cérémonie, jeudi, un an après le drame de la garderie qui a tué 2 enfants

Un lâcher de ballons est prévu jeudi à Laval lors d’une cérémonie qui marquera le premier anniversaire du jour funeste où un autobus a percuté la devanture d'une garderie, tuant deux jeunes enfants et en blessant six autres.

L'événement commémoratif aura lieu dans un parc près de la Garderie Éducative Sainte-Rose, qui a été le théâtre de la tragédie le 8 février 2023.

Ce jour-là, un autobus de la Société de transport de Laval (STL) a quitté la rue et a dévalé l'allée de la garderie et a terminé sa course folle en fonçant dans l’immeuble.

Maëva David, cinq ans, et Jacob Gauthier, quatre ans, ont perdu la vie dans l'accident, tandis que six autres enfants ont été hospitalisés.

Le chauffeur d'autobus Pierre Ny St-Amand a ensuite été arrêté. Il est accusé de deux chefs de meurtre au premier degré ainsi que de sept autres chefs d'accusation, dont tentative de meurtre et voies de fait graves.

Une audience préliminaire dans sa cause est prévue pour le mois prochain et son avocat envisage de faire valoir que l'homme âgé de 52 ans n'avait pas l'intention criminelle nécessaire pour être accusé de meurtre au premier degré.

La Garderie Éducative Sainte-Rose a demandé aux sympathisants de ne pas laisser de fleurs ni d'animaux en peluche à l'extérieur du bâtiment, mais plutôt de faire un don aux fondations des hôpitaux qui ont soigné les victimes, la Cité de la Santé à Laval et l'Hôpital Sainte-Justine, de Montréal.

La Presse Canadienne