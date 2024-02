Laval se souvient et se soutient

En cette journée qui marque le triste anniversaire de la tragédie survenue à la garderie éducative Sainte-Rose, Laval se souvient et se rassemble en mémoire des victimes. L’ensemble du personnel, le conseil municipal et toute la communauté lavalloise ont été profondément marqués par ce terrible événement.

Afin de manifester son respect et sa solidarité à l’égard de l’ensemble des personnes affectées par cet événement, la Ville mettra en berne les drapeaux de l’hôtel de ville ainsi que ceux des casernes du Service de sécurité incendie et du quartier général du Service de police de Laval pour la journée.

« Bien que cette triste journée réveille en nous la douleur et la tristesse ressenties le jour du drame, je me souviens aussi des nombreuses expressions de solidarité, d’entraide et d’empathie qui ont été exprimées par la communauté lavalloise à l’égard des familles éprouvées. Aussi, il est très important pour moi de reconnaître le travail exceptionnel accompli par l’ensemble des services municipaux, ainsi que par nos nombreux partenaires et organismes lavallois, pendant et après cette dure épreuve qui nous a marqués à jamais. En mémoire des victimes de cette tragédie, continuons d’être présents et à l'écoute de notre prochain, souvenons-nous et soutenons-nous! », mentionne Stéphane Boyer, maire de Laval.