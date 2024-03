Oui, le chauffage au bois est encore permis au Québec !

Tire-toi une bûche. Faut qu’on se parle du chauffage au bois est le thème de la campagne d’information lancée pour expliquer clairement que chauffer au bois est permis partout au Québec même si certaines municipalités adoptent des réglementations en matière de qualité de l’air.

La campagne vise notamment à faire une distinction claire entre les appareils de chauffage d’ancienne génération et ceux plus récents. Les nouveaux appareils certifiés produisent jusqu’à 94 % moins de particules fines dans l’air.

« Nous constatons qu’il existe en ce moment une certaine confusion et que plusieurs Québécois et Québécoises se posent beaucoup de questions à la suite de l’adoption de réglementations dans certaines municipalités. Il est important d’expliquer que chauffer au bois avec un appareil certifié est permis partout au Québec. Il faut aussi savoir que depuis 2009, tous les appareils vendus au Québec sont certifiés », explique Marie-Claude Bouchard, directrice générale de l’Association des professionnels du chauffage à l’origine de la campagne d’information « Tire- toi une bûche ».

Tire-toi une bûche pour plus d’info !

Il est possible de trouver toute l’information sur le chauffage au bois et des réponses aux questions fréquemment posées au tiretoiunebuche.info. Le site permet également de mieux comprendre ce qu’est un appareil certifié et les réglementations des différentes municipalités. On y aborde également d’autres types d’appareils à combustion, notamment les appareils décoratifs.

Rappelons que des municipalités, notamment Montréal et Québec, aspirent à forcer le remplacement ou le retrait des vieux appareils plus polluants afin de réduire la quantité de particules fines dans l’air. Il est important de rappeler que toutes ces municipalités continuent d’autoriser des appareils de chauffage certifiés, sachant qu’ils n’ont rien à voir avec ceux d’ancienne génération. Certaines municipalités ont d’ailleurs adopté des programmes d’aide pour faciliter le remplacement d’un vieil appareil de chauffage au bois par un appareil certifié et plus écoénergétique.