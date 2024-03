PlantAction reverdira Sainte-Rose et Vimont

Le Mouvement PlantAction continue sa mission de verdissement en offrant aux propriétaires du quartier Champenois à Sainte-Rose et aux résidences de Vimont en acquérant un arbre dans le cadre de la campagne « Jamais sans mon arbre » qui se dérouleront au printemps et à l’automne .

Ce printemps, plus précisément en mai, c’est le verdissement du quartier Champenois à Sainte-Rose qui sera à l’honneur. Ainsi, ce sont les propriétaires de résidences situées dans le quadrilatère compris entre l’autoroute 15 à l’ouest, le boulevard Curé-Labelle à l’est et au nord, l’avenue de la Renaissance, qui auront l’occasion d’obtenir un arbre (livré et planté) pour seulement 50$.

En septembre, ce seront les propriétaires de résidences de Vimont qui seront visés pour une deuxième année consécutive grâce à plusieurs partenaires locaux dont Valérie Schmaltz, députée de Vimont. À cette occasion, les propriétaires de résidences situées dans le secteur délimité par la voie ferrée à l’ouest, l’avenue des Lacasse au nord, la 335 à l’est et l’autoroute 440 au sud zone auront à leur tour la possibilité d’obtenir un arbre.

« Atteindre le cap symbolique de 1000 arbres plantés cette année sera un grand moment pour nous. Ces 1000 arbres sont le fruit du travail acharné de nos fondateurs, nos bénévoles et du soutien inestimable de tous nos partenaires/commanditaires des 12 dernières années. On espère que les citoyens de Champenois et de Vimont seront au rendez-vous pour nous permettre de continuer à reverdir Laval pour un avenir plus vert pour les générations actuelles et futures», souligne Didier Jadotte Dumerlin, président du Mouvement PlantAction.

Les citoyens des secteurs visés qui souhaitent participer sont invités à s’inscrire en ligne le plus rapidement possible, car la quantité de végétaux disponibles est limitée. Visitez le site web de PlantAction (www.plantaction.org/jamaissansmonarbre) pour avoir tous les détails.

Les citoyens pourront choisir parmi 16 différentes variétés d’arbres afin de trouver leur arbre préféré, mais surtout celui le mieux adapté à leur espace. Ces multiples possibilités permettront de diversifier les espèces présentes dans le quartier afin d’augmenter la résilience du couvert végétal urbain face aux changements climatiques, aux maladies et aux insectes. Ainsi, la communauté continuera de profiter des nombreux bienfaits que procurent les arbres, ces précieux gardiens de notre qualité de vie.