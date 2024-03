Début hâtif du nettoyage des rues de Laval

En raison de la température clémente des dernières semaines, les équipes de la Ville de Laval ont débuté les opérations d'entretien printanier. Afin de faciliter leurs travaux, il est important de respecter la signalisation relative au stationnement saisonnier en vigueur jusqu'au 30 avril.

Notez que les restrictions s'appliquent aussi dans les rues où la signalisation spécifie « lors d’opérations d’entretien ». Ces mesures facilitent le travail des opérateurs de balais mécanisés qui procèdent au nettoyage des rues, des trottoirs et des voies cyclables.

« Le printemps hâtif nous a permis de prendre une certaine avance cette année, ce qui permettra à nos citoyennes et à nos citoyens de reprendre leurs activités extérieures favorites en toute sécurité. Nous demandons évidemment la collaboration de toutes et de tous afin que les opérations d’entretien puissent être simplifiées. J’invite la population à visiter stationnement.laval.ca et à télécharger l’application Info-Stationnement pour être avisée des différentes opérations, que ce soit par notifications, textos ou courriels » , indique Ray Khalil, vice-président du comité exécutif, conseiller municipal de Sainte-Dorothée et responsable des dossiers des travaux publics

Quand les panneaux indiquent « lors d’opérations d’entretien » : l’alternance demeure obligatoire lorsqu’indiquée par les divers moyens d’information et est facultative le reste du temps. Il importe de respecter les consignes indiquées sur ces panneaux pour éviter une contravention ou un remorquage.

Colmatage de nids-de-poule

Les équipes de colmatage des nids-de-poule sont aussi à l’œuvre dans tous les secteurs de la ville pour effectuer les travaux de réparation. Ces derniers s’intensifieront dans les semaines suivant le dégel. Les citoyens et les citoyennes souhaitant signaler un nid-de-poule susceptible de causer des dommages, notamment aux véhicules, peuvent le faire en composant le 311.

À ces interventions, on doit ajouter d’autres activités prioritaires :

Activités liées au maintien du réseau d’égout et d’aqueduc.

Élagage essentiel d’arbres.

Pour signaler une situation nécessitant une attention immédiate, la Ville de Laval invite la population à communiquer avec son équipe de relations avec les citoyens de l’une des façons suivantes : le 311 ou sur votre dossier sur le site web de la ville.