La troisième campagne des Mamans de coeur veut récolter 60 000$

Le Centre de pédiatrie sociale a le vent dans les voiles avec presque 40 femmes passionnées engagées pour la troisième année de sa campagne des Mamans de cœur! Le Centre souhaite maintenant élargir ce cercle à 50 Mamans de cœur dans les prochains jours afin de maximiser leurs efforts pour atteindre l’objectif ambitieux de réunir 60 000 $ d’ici la fête des mères, le 12 mai prochain.

Les Mamans de cœur sont des femmes sensibles à la cause des jeunes et elles ressentent l'élan d'inviter leur réseau à soutenir la mission du Centre de pédiatrie sociale Laval. Chacune d’elle aspire à amasser 1 000 $ pour la cause, durant les 5 semaines de cette campagne phare pour le Centre.

Un soutien varié et engagé

Cette campagne a la chance d’être soutenue par toute une partie de la communauté lavalloise. Leurs Mamans de cœur sont des bénévoles, des donatrices, des employées, des membres du conseil d’administration du Centre, mais aussi des alliées parmi le réseau d’affaires lavallois.

Elles ont notamment la présence de Josée Dufour, Première Vice-Présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval (CCILaval) et Présidente du Groupe Axiomatech, firme lavalloise 100% québécoise et spécialisée en science du bâtiment depuis 2007.

Elles comptent aussi Marie-Christine Drolet, CEO d’AtmanCo depuis 2018, et élue parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada en 2022, selon la WXN.

Solidarité plurielle : ensemble pour la même cause

La motivation de toutes ces femmes engagées dans cette campagne de cœur est parfaitement bien résumée par Marie-Christine Lamy, médecin pour le Centre depuis 2017 et membre de son conseil d’administration depuis maintenant 5 ans: « Je participe à la campagne Maman de cœur pour la 3e année en tant que pédiatre et administratrice du Centre de Pédiatrie sociale Laval, mais surtout comme maman de deux enfants en bonne santé et si bien entourés. Sachant que ce n’est pas le cas de tous les enfants Lavallois, je souhaite ainsi pouvoir aider plus d’enfants de ma communauté dans le besoin. C’est aussi une occasion parfaite pour sensibiliser mes propres enfants à l’importance de tendre la main pour aider ceux qui n’ont pas la même chance que nous ».

Ce sont donc des valeurs de collaboration, d’espoir et d’inclusion qui sont portées par toutes les Mamans de cœur et la communauté.

Une contribution adaptée à chaque moyen

Durant les cinq prochaines semaines, le Centre de pédiatrie sociale Laval aura besoin du soutien et de la générosité de toute la communauté pour garantir le succès de cette campagne!

Vous ressentez un élan pour cette mission? Deux possibilités s'offrent à vous: