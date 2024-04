Création d’une salle d’allaitement en néonatalogie

Grâce à un don de plus de 43 000$ de la fondation Opération Enfant Soleil, l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval s'est dotée d'une salle d’allaitement en néonatalogie.

Elle offre un milieu chaleureux, adapté pour l’allaitement. Facilitant également le peau à peau en toute tranquillité, ce lieu accueillant contribue à la détente et au mieux-être des nouveau-nés, des bébés, des mamans et des familles.

« Pour une famille qui fait un séjour en néonatalogie, se retrouver dans une salle comme celle-ci, bien adaptée avec des meubles qui aideront à obtenir plusieurs positions pouvant aider l’allaitement, ça fait vraiment une grande différence. Merci Opération Enfant Soleil pour cette belle salle d’allaitement ! », explique Valérie Chaput, conseillère en lactation, Unité de néonatalogie – Hôpital de la Cité- de-la-Santé de Laval

Cette année, 12 500 $ seront versés afin d’offrir une bassinette sécuritaire et ergonomique à la disposition des enfants hospitalisés en pédiatrie. De plus, des balances néonatales-pédiatriques avec toise seront achetées pour la clinique externe de pédiatrie afin de pouvoir suivre la croissance des enfants.

Milo Leblanc-Morin, ambassadeur Enfant Soleil de Laval

Sa famille et lui sont les ambassadeurs de la cause dans leur région.

Pendant sa première semaine de vie, Milo a de la difficulté à boire et perd du poids de manière inquiétante. Transféré à l’unité de soins intensifs en néonatologie de l’Hôpital de Montréal pour enfants, on lui diagnostique plusieurs pathologies : tête anormalement petite, maladies qui touchent les muscles, retard de développement, difficultés d’alimentation. Les deux années qui suivent sont ponctuées d’innombrables rendez-vous médicaux.

Milo est atteint d’une maladie génétique dont on ignore encore le nom à ce jour. Aujourd’hui, à 3 ans et demi, il arrive à rester assis avec supervision et se tient debout avec de l’aide. Tous les jours, il prend un médicament pour contrôler son activité épileptique et effectue des exercices de physiothérapie.

«Votre don de temps ou autre, fait une différence dans le quotidien de tant de personnes. Une vraie différence, pas celle en bas d’une feuille ou d’une liste. Des sourires de plus à la maison, un répit, un rire, une vraie différence. Merci. » indique Aude Cadieux-Leblanc, maman de Milo.