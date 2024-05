Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires : Denise Laperle honnorée

Denise Laperle, une infirmière auxiliaire de Laval est à l’honneur dans la campagne « L’humain derrière les soins », qui souligne la Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires du 5 mai. Pour l’occasion, elle a raconté son parcours à l’animatrice Marie-Claude Barrette, en plus d’être à l’honneur dans l’ouvrage publié à cette occasion.

Après avoir fréquenté 36 foyers d'accueil et vécu en centre jeunesse dès l'âge de 10 ans, Denise a décidé de consacrer sa vie à prendre soin des autres, comme infirmière auxiliaire.

L’importance des professionnel(le)s de la santé n’est plus à prouver. Cependant, les 30 000 infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, dont 1415 se trouvent dans la région des Laval, travaillent d’arrache-pied, encore trop souvent dans l’ombre. Cette journée vise à les mettre en lumière et à reconnaître leur travail essentiel.

Dans le cadre de la campagne L’humain derrière les soins visant à souligner la Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires du 5 mai, l’animatrice Marie-Claude Barrette reçoit les confidences de quatre ambassadeurs de la profession, qui racontent comment leur vécu a forgé les soignants qu’ils sont devenus aujourd’hui. Avec la délicatesse et l’empathie qu’on lui connaît, Marie-Claude nous transporte dans l’univers de ceux et celles qui consacrent leur vie à prendre soin des autres et qui font toute la différence.