Le budget fédéral n'affectera pas l'inflation, selon le patron de la Banque du Canada

OTTAWA — Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, estime que le budget fédéral déposé le mois dernier n'aura pas beaucoup d'effet sur l'inflation.

M. Macklem témoignait devant un comité sénatorial aux côtés de la sous-gouverneure principale de la Banque du Canada, Carolyn Rogers, à la suite la dernière annonce de la banque sur les taux d'intérêt.

Le gouverneur affirme que le plan de dépenses n'a pas beaucoup changé la trajectoire budgétaire du gouvernement fédéral.

C'est la raison pour laquelle M. Macklem ne s'attend pas à ce que le budget ait un impact significatif sur la croissance économique ou sur l'inflation.

Le budget de la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, compense les nouvelles dépenses par des impôts et des recettes publiques plus élevés que prévu, ce qui a permis d'adoucir le déficit.

La Banque du Canada a été encouragée par les progrès réalisés dans la réduction de l'inflation et a indiqué qu'elle se rapprochait de plus en plus d'une réduction des taux d'intérêt.