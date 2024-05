Construction de 114 logements sociaux et abordables à Laval

Un projet de 114 logements, sélectionné dans le cadre du deuxième appel de projets du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d'habitation du Québec (SHQ), sera réalisé rapidement à Laval.

Ce projet se réalisera grâce à l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), dans laquelle le gouvernement du Canada investit 900 M$. À cette somme, le gouvernement du Québec a ajouté 900 M$ lors de la mise à jour économique de novembre 2023. La municipalité est également un partenaire financier de ce projet, car elle doit fournir une contribution au projet équivalant à un minimum de 40 % de la subvention de base de la Société.

« Grâce au travail remarquable de ma collègue ministre de l'Habitation, et à la collaboration entre nos gouvernements, la Ville de Laval, nos partenaires locaux et la Société de gestion Querbes, nous concrétisons aujourd'hui un projet important d'habitation sociale et abordable. L'accès à un logement à moindre coût est essentiel pour améliorer la qualité de vie des familles et des personnes en situation de vulnérabilité. », indique Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose

Dans un contexte de crise du logement, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé le 16 février dernier qu'à l'échelle du Québec, 2 574 nouveaux logements pourront être construits rapidement en vertu de la sélection de 47 projets, dont ceux annoncés aujourd'hui. Afin d'assurer une mise en chantier rapide de ces projets, leurs promoteurs devront avoir conclu un contrat avec un entrepreneur dans les douze mois suivant leur sélection pour maintenir leur admissibilité au Programme d'habitation abordable Québec.

« Concrètement, ce projet est l'un des plus importants des dernières années à Laval. Il s'agit d'une belle réalisation, qui vient ajouter des logements sociaux dans le quartier Sainte-Rose alors que les besoins n'ont jamais été aussi criants. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons tenu le premier Sommet de l'habitation du Québec : donner l'élan nécessaire pour que des actions comme celles-ci soient posées. Cette collaboration avec les gouvernements provincial et fédéral démontre notre progression et notre ferme volonté de faciliter la réalisation de projets en habitation à titre de ville partenaire. » , ajoute Stéphane Boyer, maire de Laval