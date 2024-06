Entente novatrice entre la Ville de Laval et le Partage Club

La Ville de Laval offrira 1 800 abonnements gratuits à l'application mobile de Partage Club qui permet de partager des biens entre voisins et voisines. L’entente permettra aux résidents et aux résidentes de se prêter divers objets entre eux, ce qui favorisera la réduction des achats de nouveaux produits et contribuera ultimement à une diminution des déchets.

Cette initiative s’inscrit dans la Stratégie lavalloise de gestion des matières résiduelles 2020-2025 de la Ville de Laval, laquelle concrétise sa vision d’être un leader en gestion des matières résiduelles au Québec.

Laval est fière de faire partie des nombreuses villes à emboîter le pas vers cette initiative, et elle estime que ce projet a le potentiel d’empêcher l’achat de 700 à 1 800 objets neufs. Cela permettra aux familles lavalloises de faire des économies substantielles, en plus de promouvoir une consommation plus responsable.

Diminuer son impact environnemental grâce au prêt entre voisins et voisines

En favorisant le prêt et le partage d’objets, cette entente contribue directement à la réduction à la source en évitant l’achat de biens, l’un des piliers phares de la stratégie et un aspect crucial pour diminuer l’impact environnemental. Une grande variété d’objets peut être prêtée : des tentes de camping aux outils de jardin en passant par les bancs de scie, les chaudrons, les poussettes, les tables pliantes, les vélos, et plus encore.

« Nous sommes ravis de cette entente avec le Partage Club, car il reflète notre engagement envers une consommation plus durable et responsable. En encourageant le prêt entre voisins et voisines, nous réduisons non seulement la surconsommation, mais nous renforçons aussi les liens communautaires auprès de la population et permettons des économies considérables pour nos citoyens et nos citoyennes. Cette initiative illustre parfaitement comment la réduction à la source a un impact significatif sur notre environnement et notre qualité de vie. », indique Christine Poirier, membre du comité exécutif et conseillère municipale de Duvernay–Pont-Viau

« Pourquoi acheter quand on peut emprunter des objets qui ne seront utilisés que quelques fois? En collaborant avec la Ville de Laval, nous espérons inspirer un changement de comportement à grande échelle chez les citoyens et les citoyennes et les encourager à emprunter plutôt qu’à acheter. C’est un grand défi et nous sommes fiers de pouvoir compter sur des villes novatrices comme Laval pour encourager ce nouveau mode de vie. Plus il y aura de partage, plus notre impact sera grand! », explique Anaïs Majidier, associée, vice-présidente marketing et service aux membres du Partage Club

Comment participer

Pour bénéficier d’un abonnement à la plateforme d’échange, il faut s’inscrire sur le site Web ou l’application du Partage Club et utiliser le code promotionnel attribué aux citoyennes et aux citoyens de Laval. Ce code sera dévoilé le 13 juin prochain sur les médias sociaux, dans l’infolettre et sur une page du site Web de la Ville de Laval. Les instructions pour se procurer l’un des 1 800 abonnements gratuits seront disponibles à subventionbs.laval.ca .

À noter qu’un abonnement permettra d’utiliser le Partage Club jusqu’au 12 juin 2025; par la suite, les citoyens et les citoyennes pourront poursuivre l’abonnement à leurs frais.